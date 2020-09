Za necelý půlrok by havíři z dolů Darkov a ČSA společnosti OKD měli vyvézt na povrch poslední vozík s černým uhlím. Nejpozději na konci roku 2022 by pak měl zavřít i poslední důl na Karvinsku, Důl ČSM. Plán, který ministerstvo průmyslu a obchodu poslalo v srpnu vládě, mají HN k dispozici. Za útlum těžby, odstupné havířům a rekultivaci krajiny by podle něj měl stát dát v následujících patnácti letech 15,6 miliardy korun. Útlum těžby černého uhlí je tak skoro o dvě miliardy dražší, než firma uváděla v červenci, a o deset miliard dražší, než se předpokládalo před dvěma lety.