Když Brazilci lížou nanuk, je dost možné, že ho drží na dřívku vyrobeném v Česku. Ta do Brazílie dodává firma Smart Wood z Libčan u Hradce Králové. Patří k téměř tisícovce českých společností, které vyvážejí do jedné ze čtyř zemí sdružených v obchodním bloku Mercosur, tedy Brazílie, Argentiny, Uruguaye a Paraguaye. Celkem české firmy do těchto států prodávají zboží zhruba za 10 miliard korun ročně. Český vývoz měl podle očekávání ještě vzrůst díky dohodě o volném obchodu, kterou se státy Mercosuru loni dojednala Evropská komise. Jenže nyní vše nasvědčuje tomu, že smlouva nakonec nevstoupí v platnost, byť měla být z hlediska úspor na snížených nebo zrušených clech tou největší, jakou kdy státy EU uzavřely.