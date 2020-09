Základní pravidla první pomoci u psů

MVDr. Kryštof Doležal, veterinární klinika LIVET

Kolaps

V případě nejednoznačné příčiny je třeba zkontrolovat a uvolnit dýchací cesty. Pokud pes nedýchá, chytneme oběma rukama čelisti a provedeme pět dýchnutí přes čumák. Při zástavě srdce se musí nejdříve provést resuscitace. Ruce přiložíme na levou stranu hrudníku v oblasti srdce a celou vahou těla stlačujeme 120krát za minutu tak, abychom hrudník stlačili alespoň o jednu třetinu. Resuscitaci doplňujeme dýcháním do nosu. Na 30 stlačení hrudníku připadají dva vdechy výše popsaným způsobem.

Uštknutí

Nikdy nevysáváme jed ani nezaškrcujeme ránu! Psa bychom stresovali a také by došlo ke zvýšení prokrvení tkání a tím rychlejší distribuci jedu do těla. Postiženou končetinu ideálně imobilizujeme a snažíme se psa dostat co nejdříve k veterináři. Při kousnutí na krku či hlavě se doporučuje sundat obojek.

Trauma

Povrchové poranění může majitel ošetřit sám. Ránu je nutné pořádně vyčistit, ideálně ostříhat chlupy, pořádně vypláchnout vodou a poté aplikovat dezinfekci, jako například naředěný hypermangan nebo roztok jodu, a ránu překrýt kusem gázy. Při poranění na tlapkách lze použít ponožku jako krytí. Jedná-li se o hluboké rány, postupujeme stejně, ale následně navštívíme veterináře.

Při penetrujícím poranění břicha či hrudníku nikdy nevyndaváme cizí těleso, aby nedošlo k masivnímu krvácení. V případě, že se jedná o klacek či větev, můžeme je zkrátit, aby bylo možné psa co nejrychleji dopravit na veterinární pracoviště. Při zlomeninách se můžeme pokusit o provizorní fixaci pomocí plastových tyček, klacků nebo čehokoli, co je relativně pevné a po obtočení obinadlem udrží končetinu v dané poloze.