Ne každý může mít doma zvíře. Všichni si o nich ale můžeme číst a pak se za nimi vypravit třeba do zoo. Dětské knihy o zvířatech patří mezi ty nejpůvabnější, jak příběhy, tak obrázky, a právě s podzimem nastává ten správný čas pro návštěvu knihovny, knihkupectví nebo antikvariátu. Tam všude čekají poklady plné vyprávění o zvířatech. A kde je psáno, že si je nemohou přečíst i dospělí…

Proč se ryby neutopí a další zásadní otázky ze světa zvířat, Anna Claybournová: Co znamená "haf"? Kam se poděli dinosauři? Proč si zvířata nečistí zuby? Proč lidé nemají ocas? Mají hadi pupíky? Tyto a spoustu dalších překvapivých otázek a ještě překvapivějších odpovědí na vás čekají v knize plné informací o světě zvířat.

Domov U Huňatých tlapek, Megan Rixová: Hamish v životě nepohladil ani psa a teď ho čeká léto u tety na statku plném zvířat. Jeho nejistota a obavy se ale začnou brzy rozplývat a Hamish si život v obklopení zvířaty začne užívat. Radost mu ale kalí starosti tety Heleny. Její útulek pro zvířata má finanční problémy, a jestli se něco nestane, bude ho muset zavřít…

Zvířata na cestách, Dwight Holing: Kniha popisuje schopnost některých živočišných druhů překonat v cestě za obživou či zachováním rodu neuvěřitelné vzdálenosti. Publikace, obsahující řadu unikátních fotografií a ilustrací, je určena především dětem, ale zaujme i dospělé čtenáře. Díky ní poznáte všechna nebezpečí těchto cest a seznámíte se s tím, jak je vědci sledují.

Cesta kolem světa za zvířaty, Anna Claybournová: S knihou ilustrátora Brendana Kearneyho přejdete vrcholky Himálaje, ponoříte se až na dno Tichého oceánu, proklestíte si cestu džunglí i jeskyněmi exotického Bornea, projdete se australskou buší a svoji výpravu zakončíte na ledovcích Antarktidy. Na všech těchto místech naší planety žijí exotické druhy zvířat, které tato kniha představuje.

Animalium, Kniha her, Jenny Broomová: Kniha plná kreslení a vybarvování pro všechny milovníky zvířat od autorky úspěšné knihy Animalium. Dejte dětem pastelky a vydejte se společně na dobrodružství v království zvířat. Čeká vás cesta z bludiště medúz, oslní vás tropické ryby na korálových útesech i výjev z pouště.

Velké putování malé slepice, Michaela Vetešková: Nejen exotická zvířata přitahují pozornost a prožívají dobrodružství. Děj knihy je inspirován skutečným příběhem slepice Pelišky, kterou autorčina rodina zachránila z velkochovu. Odehrává se doslova za humny, v malebné krajině jižních Čech.

Vlaštovičky, Karel Michl: Poutavé a chvílemi i dramatické vyprávění o životě a příhodách jedné rodiny vlaštovek, které prožívají od jara do zimy, od návratu do rodného hnízda v českých Běstvinách až po odlety do Afriky.

Paví očko, Bohumila Sílová: Příběh se odehrává v nitru Afriky, kde se z černošské osady ztratí chlapec Paví očko, miláček zvířat žijících v džungli. Pátrají po něm lidé i zvířata. A rozuzlení je více než překvapivé.

