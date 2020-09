V uplynulých letech si lidé v Česku zvykli, že mzdy stoupaly výrazně rychleji než ceny. Po vypuknutí pandemie koronaviru to ale platit přestalo. Zatímco spotřebitelské ceny již několik měsíců rostou poměrně výrazně, mzdy se ve druhém čtvrtletí zmrazily. Podle čerstvých údajů statistického úřadu vyrostla průměrná mzda o pouhého půl procenta, což při odečtení zhruba tříprocentní inflace znamená jediné: lidé si ze svého výdělku koupí méně než dříve. Reálná mzda navíc v meziročním srovnání poklesla vůbec poprvé za posledních téměř sedm let. Podle ekonomů by druhé pololetí mohlo být lepší.