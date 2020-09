Víte, co mají společného koronavirus v Česku a skokan o tyči Sergej Bubka v nejlepších letech? Oba překonávají rekordy den co den. Ale vtipy stranou. Razantní nárůst počtu nakažených (ve středu 650 případů) je varující. A ukazuje na dvě zásadní chyby vládního postupu: marketingový přístup a neschopnost systematické práce.

V březnu se vládě zadařilo. Roušky zavedla všude, rychle se zavřely hranice, což zajistilo malý počet obětí. Vláda ale propadla triumfalismu, Andrej Babiš vyhlásil vítězství nad koronavirem, sebe za mistra Evropy a v marketingovém rauši zavelel: Jsme premianti, roušky sejmout! Což byl základ průšvihu. Okolní státy byly opatrnější, restrikce uvolňovaly uvážlivěji a výsledky vidíme − počet nakažených u nás roste nejrychleji ve střední Evropě. V Německu či na Slovensku jsou v přepočtu na obyvatele na třetině českých hodnot. Vláda bohužel v marketingovém přístupu slepě pokračuje a na základě objednávky společnosti, která už není ochotna podřizovat se tvrdým omezením, zmírnila ohlášená pravidla platná od 1. září.

Ještě horší je, že jsme na rychlý nárůst počtu nakažených nebyli připraveni. Hygienici říkají, že nyní stíhají trasovat 400 nakažených denně. Tedy že už nyní se nedaří vyhledávat kontakty stovek nakažených. Množí se svědectví, podle kterých si lidé musí své kontakty obvolávat sami. Podle hlavní hygieničky Rážové, toho času nemocné koronavirem, by měly hygienické stanice navýšit kapacitu až na 750 případů denně. Jenže ani to patrně nebude stačit. A proč se to řeší až teď? Je to zjevné selhání.

Ministr Adam Vojtěch bezelstně přiznal, že byl naivní a myslel si, že přes léto virus zmizí. Dobře, splést se může každý, ale státní úředníky za naivitu neplatíme. Platíme je za odpovědný a systematický přístup. Za to, aby aplikovali heslo "kdo je připraven, není překvapen". Což s marketingovou podstatou zdejšího vládnutí nejde dohromady. A tak s "nejchytřejší karanténou" máme nejvíc nakažených. Jsme šampioni. V podstatě se lze jen modlit, aby se potvrdilo, že virus slábne a není tak smrtelný jako na jaře.