V Brně jezdí autobusem MHD hrdina. Tak dobře, spíš takový malý hrdina, ať to zase nepřeženeme. Svět zrovna před zkázou nezachránil. Ale klidně to slovo použijme. Už jen pro povzbuzení.

Josef Prokeš z Brna jezdí městskými autobusy šestnáct let, v pondělí odpoledne dojel na konečnou v Obřanech a vidí, že kolega má na kapotě autobusu plakát SPD, na kterém je napsáno: "Zdravé školství bez inkluze". Josef Prokeš má dceru s autismem, ta chodí do běžné školy a má samé jedničky. Josef Prokeš se tedy vzbouřil. Dřív nebo později by musel autobus se sloganem urážejícím jeho a další děti sám řídit. Obrátil se na nadřízeného, ten mu ale řekl, že pokud s takovým autobusem odmítne jet, bude mít neomluvenou absenci. Josef Prokeš neustoupil, napsal brněnské primátorce Markétě Vaňkové z ODS, která zařídila, že nebude muset vůz s plakátem SPD používat, a navíc se ozval i jeden z ředitelů brněnského dopravního podniku, který vedle pochopení pro řidičovy pohnutky přislíbil zavést jasnější pravidla pro reklamu na městských vozech.