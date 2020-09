Věřím, že se na nás Jaroslav Kubera seshora dívá, a doufám, že jsme ho návštěvou na Tchaj-wanu nezklamali, prohlašoval předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) o svém předchůdci. Byl čtvrtek dopoledne a z rukou prezidentky Cchaj Jing-wen právě přebíral významné státní ocenění, Řád příznivých oblaků, určené in memoriam právě Kuberovi. Ceremoniál v prezidentském paláci byl jedním z vrcholů týdenní cesty senátní delegace, která v prvních dvou dnech hrozila, že skončí fiaskem. Nakonec však Vystrčil a zástupci 36 účastnících se firem nešetřili superlativy.

"Všechno se v dobré obrátilo, cestu jsme fakt vyždímali. Podařilo se nám dostat do míst, kam by se člověk normálně nedostal. Za 120 hodin jsme zvládli 260 schůzek a rozdali tisíc vizitek," těšilo včera večer šéfa Česko-taiwanské komory Pavla Diviše. Přestože vyměněné vizitky nemusí nic znamenat, pro podnikatele mají dvojí význam.

Jednak to v prvních dvou dnech vypadalo, že jich podnikatelé moc nerozdají, tchajwanská strana kvůli obavám z koronaviru zvažovala, zda budou moct Češi s Tchajwanci mimo oficiální program vůbec jednat. Kvůli tomu krátce před odletem Senát dokonce pohrozil zrušením měsíce plánované mise.

A zadruhé, optimismem podnikatele nabilo včerejší vystoupení ministra zahraničí Josepha Wua, který otevřeně označil Česko za místo, které může být branou tchajwanských investic do Evropy. Tchaj-wan kvůli sílící obchodní válce mezi USA a Čínou zvažuje přesun svých továren pryč z Číny. V Česku už tchajwanské firmy investovaly v letech 1993 až 2018 se státní agenturou CzechInvest téměř 19 miliard korun a vytvořily 24 tisíc pracovních míst. Největší význam má technologická společnost Foxconn s výrobními závody v Pardubicích a Kutné Hoře.

"Na základě jednání dojde určitě k prohloubení spolupráce a navýšení investic tchajwanských společností v Česku, které by mohly vést i ke zvýšení investic v dalších evropských zemích," řekl Wu. Jeden z členů senátní delegace to následně v neformálních rozhovorech kvitoval: "To je ohromně důležité. Poprvé člen vlády potvrdil, že se stahují z pevninské Číny a že to dávají k nám." Tchaj-wan přitom má co nabídnout.

Související Před 2 hod Česká zahraniční politika: chaos, pasivita a Vystrčil Před 2 hod Esej Martina Ehla Zahraniční politika České republiky poslední dekády je bez ambicí, nejednotná a v naprostém vleku politiky domácí, tedy spíše jejím nástrojem....

Návštěva v Asii Cestu na Tchaj-wan inicioval bývalý předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS). Uskutečnění se ale nedočkal, letos v lednu nečekaně zemřel. Plánu se chopil jeho nástupce a spolustraník Miloš Vystrčil. Za jeden z rozhodujících faktorů označil i naléhání Číny, která Tchaj-wan považuje za svou vzbouřeneckou provincii a šéfa Senátu se snažila od cesty odradit. Vystrčil se zdůvodněním, že Česku nikdo nebude přikazovat, co má dělat, vyrazil na Tchaj-wan v sobotu 29. srpna. Vrátit se má tuto sobotu. S sebou vzal i další senátory, pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), zástupce akademické obce a 36 českých firem. Pro Tchaj-wan jde podle některých zdrojů o nejsilněji zastoupenou politickou delegaci od roku 1971, kdy země přišla o členství v OSN.

"Nelze pominout fakta expertů, že v roce 2020 poroste jediná ekonomika v jihovýchodní Asii. Právě ta na Tchaj-wanu," všímá si šéf senátního zahraničního výboru a člen delegace Pavel Fischer. Tchaj-wan mohou i v časech koronavirového ochlazení světové ekonomiky táhnout dvě silné stránky. Země se nadprůměrně úspěšně vypořádává s virem. Už 140 dní neregistruje žádného nakaženého, za celou dobu epidemie napočítala 500 případů. V Česku přitom podobný počet narůstá denně. I proto musel každý člen delegace kvůli cestě absolvovat pět testů. Úspěchu Tchaj-wanu v době krize napomáhá i zaměření země na malé a střední firmy.

"Čekal jsem tady velké koncerny, ale i když jsme viděli velké, působivé firmy, většina byla spíš menších a středních, jako je naše," zmiňuje Karel Kabelka ze společnosti Starkon, která působí v mnoha oborech, od stavebnictví a realit po výrobu pálenek. Na Čechy zapůsobila úroveň firem.

"Byli jsme dnes u druhého největšího výrobce obráběcích strojů na Tchaj-wanu. Fabrik v Česku znám mraky, tuto ale nelze s žádnou srovnat. Velikostí a modernizací byla možná na úrovni naší Škodovky," říká Ondřej Charouzek z technologické společnosti TGS. Dojem zanechalo také to, jak Tchajwanci české návštěvy přijímali.

"Normálně bychom se napoprvé setkali možná s referentem nákupu. A tady nás přijímali ředitelé firem, které mají šest, sedm tisíc zaměstnanců. Osobně tu misi za 40 let v oboru řadím na číslo jedna," přidává se Vladimír Rada z podniku CPF, který dodává kovářské výrobky do mnoha zemí.

Pomoci obchodu mezi oběma zeměmi by mělo nadějně vypadající spuštění přímé letecké linky z Prahy do Tchaj-peje. "China Airlines slibují, že okamžitě po návratu české delegace začnou jednat o zprovoznění linky," řekl ministr Wu. Linka tchajwanským aerolinkám se slovem "China" v názvu dává ekonomický smysl, teď její spuštění však znemožňuje omezené cestování kvůli koronaviru.

A podnikatelé budou s očekáváním sledovat také možné otevření pobočky banky Taiwan Cooperative Bank. Klíčovou schůzku k tomu má mít Vystrčil dnes. "To vždycky pomůže. Podnikáme i v Kostarice a rozhodně bychom byli rádi, kdyby tam působila banka, kterou známe," zmiňuje Kabelka ze Starkonu.

Kontakty mezi Českem a Tchaj-wanem by mohly pokračovat i na politické úrovni, přestože Vystrčilovu cestu kritizovali prezident Miloš Zeman i premiér Andrej Babiš (ANO). Čína, která Tchaj-wan považuje za svoji vzpurnou provincii, dokonce Vystrčilovi adresovala osobní výhrůžky.

Šéf Senátu včera pozval svůj politický protějšek do Prahy. A předseda Legislativního dvora, místní obdoby parlamentu, Yu Shyi-kun dal najevo, že má zájem. "Doufám, že se v Praze brzy uvidíme," poznamenal. Jasné vyjádření představuje rozdíl oproti obvykle opatrným proslovům tchajwanských politiků, zdrženlivých s ohledem na složité vztahy k Číně.

"Můžete zlomit květinu, ale nemůžete zastavit jaro," citoval Shyi-kun tvář pražského jara Alexandera Dubčeka.