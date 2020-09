Tři miliony důchodců a důchodkyň by měly do konce roku obdržet pět tisíc korun. Vláda se na tom včera shodla na mimořádné schůzi. Návrh zákona nyní putuje do sněmovny, ta ho podle premiéra Andreje Babiše (ANO) projedná za dva týdny. Opozice však už nyní s návrhem nesouhlasí, shoduje se na tom, že je potřeba vyjednat dlouhodobou důchodovou reformu. Jednorázový poplatek označuje pouze za předvolební kampaň vlády − úplatek možným voličům.