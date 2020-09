Zdeněk Hostomský trávil přes tři desítky let v laboratořích, podílel se třeba na vývoji léků proti HIV, pracoval v řadě významných ústavů v Evropě i Spojených státech. Před osmi lety začal šéfovat Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. S letošním příchodem koronaviru se po čtyřech dekádách rozhodl pro změnu kariéry. Nelíbilo se mu, jak vláda řeší situaci okolo pandemie. Především mu vadilo, že kvůli viru nastavovala opatření, která měla významný dopad na ekonomiku. "Rozčilovalo mě to. A jelikož se budou zrovna konat volby do Senátu, spatřil jsem v tom příležitost," říká sedmašedesátiletý Hostomský.