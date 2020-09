Na prestižním tchajwanském vědeckém institutu vyvinuli přenosný přístroj, který by výrazně zrychlil koronavirové testy. Zatímco v současnosti se pacient při použití všeobecně uznávané metody PCR dozví výsledky nejdříve za dvě hodiny, zpravidla však mnohem později, Tchajwanci mluví o 40 minutách. Spolehlivost přitom zůstává stejná.

"Testy vykazují přesnost 90 procent, což je zhruba podobně jako PCR. Pokud by to fungovalo tak, jak říkají, obrovsky by to pomohlo vědcům, nemocnicím, ale i třeba všem lidem, kteří se vracejí ze zahraničí. Hned na letišti by se dozvěděli, jak na tom jsou," říká Hana Sychrová z Fyziologického ústavu Akademie věd. Vědkyně si přístroj prohlédla jako členka delegace na současné cestě předsedy Senátu Miloše Vystrčila po Tchaj-wanu při středeční návštěvě nejprestižnějšího vědeckého technologického institutu v zemi nazvaného ITRI.

"Rozhodně mě to zaujalo. ITRI je špičkové vědecké pracoviště mezinárodního významu, sedm let s nimi spolupracujeme," přibližuje Sychrová. Přístroj pro ni není úplnou novinkou, poprvé ho však viděla na vlastní oči.

"ITRI nám ho nabídl už zhruba v polovině června. Nabízeli, ať otestujeme 20 negativních a 20 pozitivních a srovnáme to s dosud používanými PCR testy. Ani za to nic nechtěli, dokonce nabízeli, že nám za možnost otestování těch přístrojů zaplatí. Přeposlala jsem to tedy pánům Prymulovi, Maďarovi a Vojtěchovi. Jediný, kdo mi z těch tří odpověděl, byl pan Vojtěch s tím, že mockrát děkuje a pošle to fakultním nemocnicím a dál. Jestli to udělal, už nevím," říká.

Související Včera Vystrčil vrátil Česku havlovský étos, a ještě přiveze prachy. Co chtít víc? Včera komentář Petra Honzejka Co se dá ve stručnosti říci o návštěvě Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu? Podle ohlasu ve světových médiích je to nejvýraznější počin Česka za...

Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že o takové nabídce žádné informace nemá. Vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula si nabídku Tchaj-wanu nepamatuje. "Přicházely jich stovky. Zrovna teď stejný test ze Slovenska, kde byl výsledek do 45 minut. Všechny tyhle testy ale potřebují PCR technologie," tvrdí Prymula. Sám věří tomu, že tým na Karlově univerzitě bude mít brzy hotový test, který bude sice fungovat na jiném principu, ale výsledek dodá také do 40 minut. "Měli bychom ho mít zhruba za 14 dní," uvedl.

A zatímco červnová nabídka Tchajwanců nebyla vyslyšena, jen během včerejší osobní prezentace se na testování přístroje ptali tři členové delegace. "Zájem má pan ředitel Nemocnice Milosrdných bratří v Brně Pavel Piler. Říkal, že denně dělají odběry u 50 pacientů na covid, takže by to vyzkoušeli. Zkusit to chce i Kraj Vysočina ve své nemocnici a zájem o technologii má i česká firma Inocure," uvádí Sychrová.

Sama prý chtěla přístroj otestovat s kolegy z Akademie věd, ale v té době už nesměli dělat odběry u pacientů, protože nejsou zdravotnické zařízení.

Česká delegace tuto středu ve výzkumném centru ITRI absolvovala tříhodinovou návštěvu. Přístroj a celý vědecký institut ITRI zaujal také politiky. "Institut funguje tak, že by se od něho mohla Česká republika učit," řekl předseda Senátu Vystrčil. Při neformálním hovoru s Tchajwanci pak zmínil, že sám bude muset po návratu z jejich země absolvovat koronavirový test. "A než budu mít výsledek testu, budu muset být po návratu do Česka v karanténě," popisoval Tchajwancům Vystrčil.

V současnosti nejrychlejší možnost, jak se nechat v Česku otestovat metodou PCR, je na pražském letišti Ruzyně. Za expresní otestování s výsledkem do dvou hodin si zde akreditovaná laboratoř GHC Genetics účtuje 7500 korun. Na výsledky standardního testu, jehož cenu stát zastropoval na částce 1750 korun, si pak pacient zpravidla musí počkat pět a více hodin.

Existují sice i rychlotesty, jejichž výsledek může pacient znát už během jednotek minut, ale fungují na zcela jiné metodě. Zatímco PCR testy se provádějí výtěrem z krku nebo nosu a lékařům ukážou, zda má pacient v sobě vir, rychlotesty zkoumají protilátky. Pacient tak v sobě vir může mít i několik dní, rychlotest však zareaguje pozitivně až v době, kdy už si jeho tělo vytváří protilátky. Rychlotesty proto nelze využít například jako doklad pro hygienu ve chvíli, kdy se člověk vrátí z rizikové země a nechce strávit následujících 14 dní v karanténě.

Metoda, kterou si tuto středu česká delegace prohlédla v Tchaj-wanu, však analyzuje stejně jako PCR přítomnost viru. Provádí se výtěrem z krku. A podle Sychrové je velmi zajímavá i v tom, že přístroj je malý, v podstatě kapesní. "Vědcům by to otevřelo úplně nové možnosti práce v terénu," říká.

S přispěním Markéty Hronové