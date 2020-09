Koronavirová krize silně zasáhla automobilový průmysl a zájem o nová auta opadl především ve třídě luxusních vozů. Přesto automobilka Mercedes-Benz doufá, že s novou generací vrcholného modelu, tedy třídy S, by mohla i v ekonomicky náročném období oslovit zákazníky, kteří ocení nemodernější techniku, luxus a špičkový komfort. "Pro Mercedes je třída S ikona," řekl při středečním představení modelu Ola Källenius, šéf Daimleru. Konalo se ve zbrusu nové a plně digitalizované továrně v Sindelfingenu. Model už v minulosti ohromoval technickými inovacemi, které se s odstupem dostávaly i do levnějších aut. Jeho již sedmou generací automobilka také učinila další krok k plně samořiditelným vozům. Má nabídnout autonomní řízení na úrovni 3, vůz tedy bude umět sám jezdit v kolonách, zřejmě až do rychlosti 60 km/h, aniž by řidič musel mít ruce na volantu. Tato funkce ale začne fungovat až příští rok. Pokud by auto havarovalo, odpovědnost ponese výrobce.