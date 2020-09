◼ ČESKO

Česká instituce loni čelila ruské kybernetické špionáži

Strategická instituce české státní správy čelila loni kybernetické špionáži, za kterou patrně stálo Rusko. Ve výroční zprávě za rok 2019 na to upozornil Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Úřad neupřesnil, jaká instituce byla napadena. Podle zprávy úřadu v Česku meziročně přibylo kybernetických útoků. České instituce se také potýkají s nedostatkem peněz i odborníků na kybernetickou bezpečnost, nejzávažnější je problém ve zdravotnictví.

◼ BĚLORUSKO, POLSKO

Významný člen běloruské opozice je v Polsku

Prominentní člen vedení Koordinační rady běloruské opozice, bývalý ministr kultury Pavel Latuška, odjel z Běloruska do Polska během tvrdých zákroků proti opozici, ale nejde o emigraci, uvedla včera agentura Reuters. Latuška byl na začátku protestů proti zfalšování prezidentských voleb z 9. srpna, které podle úřadů opět vyhrál Alexandr Lukašenko, vyhozen z funkce ředitele hlavního divadla v zemi.

◼ VATIKÁN

Při první audienci po půl roce se papež modlil za Libanon

Po půlroční přestávce vynucené pandemií covidu-19 se včera ve Vatikánu konala první generální audience papeže za přítomnosti věřících. Usmívající se papež František na ní vyjádřil radost, že se po půlročním virtuálním vysílání audiencí přes internet opět vidí s věřícími tváří v tvář. Hlava katolické církve také připomněla tragickou explozi v Bejrútu z počátku srpna a na pátek, kdy od neštěstí uplyne měsíc, vyzvala celý svět k modlitbám za Libanon, uvedla agentura APA.

◼ ČESKO

Sněmovní volby by vyhrálo ANO, druzí by byli Piráti

Volby do sněmovny by v srpnu podle modelu agentury Median vyhrálo hnutí ANO. Stejně jako v březnu, na počátku koronavirové pandemie, by ho v Česku volilo 29,5 procenta lidí. S velkým odstupem za ním by skončili Piráti s podporou 12,5 procenta. Proti březnu tak předstihli ODS, která mírně ztratila a s 11 procenty by skončila třetí. Do dolní parlamentní komory by se dostalo zřejmě ještě šest stran. Vyplynulo to z průzkumu, který Median provedl v době od 1. do 27. srpna.

◼ NĚMECKO

Kvůli aféře Wirecard končí Commerzbank s EY

Druhá největší německá banka Commerzbank se rozhodla přestat využívat poradenskou společnost EY jako auditora. Její rozhodnutí je důsledkem skandálu finanční firmy Wirecard, jejíž účetnictví EY po léta kontrolovala. Wirecard v červnu vyhlásila insolvenci, když se ukázalo, že jí chybí zhruba 1,9 miliardy eur, tedy asi 50 miliard korun. Commerzbank v souvislosti s úvěry poskytnutými firmě Wirecard odepsala 175 milionů eur.

◼ ČESKO

Odbory: V uzavírání škol kvůli covidu chybí pravidla

Vláda by podle školských odborů měla upřesnit pravidla pro uzavírání škol kvůli nákaze koronavirem. Hygienici teď mohou nechat školu při karanténě učitelů otevřenou. Podle odborářů je to problém. Například v Praze poslali hygienici do karantény několik pedagogických sborů, ale rozhodnutí o zavření škol nechali na ředitelích. Podle odborů čelí školy negativní odezvě od rodičů, kteří museli zůstat doma s dětmi bez ošetřovného.

◼ NORSKO

Rozpočet Norska se propadl do deficitu

Výdaje norské vlády ve druhém čtvrtletí poprvé za 25 let překonaly celkové příjmy. Rozpočtový deficit 83 miliard norských korun (210 miliard Kč) způsobila pandemie covidu-19, která prudce snížila daňové příjmy a ceny ropy, což je hlavní vývozní položka skandinávské země. Vláda naopak zvyšovala výdaje, aby ochránila ekonomiku. Údaje zveřejnil norský statistický úřad.

◼ ITÁLIE

Berlusconi se nakazil virem, je v karanténě

Bývalý italský premiér Silvio Berlusconi má koronavirus. Třiaosmdesátiletý mediální magnát se zřejmě nakazil na dovolené na Sardinii. Potvrdil to jeho osobní lékař, podle něhož je Berlusconi v domácí karanténě a bez příznaků. Ve spojitosti se Sardinií se v poslední době případy nemoci covid-19 množí. V luxusním letovisku Porto Cervo pobýval i bývalý šéf stájí F1 Renault a Benetton Flavio Briatore, jenž byl minulý týden kvůli koronaviru hospitalizován.

◼ ČESKO

Odbory UP v Olomouci vyhrožují stávkou

Odborová organizace Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vyhlásila stávkovou pohotovost. Nesouhlasí se způsobem zřízení vysokoškolského ústavu CATRIN a s plánovaným vyvedením majetku z fakulty na tuto novou organizaci, které se podle odborů děje bez všestranně schválených dohod. Zástupci fakulty zároveň vyhlásili takzvané Dny neklidu. Vedení univerzity uvedlo, že postoj fakulty nebere v potaz aktuální jednání.

◼ ČESKO

Některé jednorázové plasty budou od roku 2021 zakázané

Od července 2021 by měl v Česku platit zákaz uvádění na trh plastových vatových tyčinek, příborů, talířů nebo brček. Doprodej zásob bude možný, úplný zákaz uvádění do oběhu by měl začít platit nejpozději o rok později. Týká se vybraných jednorázových plastových výrobků včetně těch z bioplastu a též všech výrobků z oxo-rozložitelných plastů. Kromě toho nebudou moci být uváděny na trh nádoby na potraviny a nápoje a kelímky z expandovaného polystyrenu.

◼ ČESKO

Práce na home officu vedla k větší odpovědnosti

Více než tři čtvrtiny zaměstnanců při práci z domova necítí kontrolu od nadřízených a zodpovědnost za efektivně strávenou pracovní dobu si nesou sami. Vyplývá to z průzkumu, který uskutečnila personální agentura LMC ve spolupráci s agenturami Simply5 a G82 mezi zástupci 1132 tuzemských firem. Takzvaný home office podle výzkumu LMC vzhledem ke koronavirové krizi doporučila svým zaměstnancům polovina firem, 14 procent jich nařídilo práci z domova povinně.

◼ ČESKO

Mynářova firma dostala pokutu za odebranou vodu

Firma O.L.G.A., ve které je společníkem hradní kancléř Vratislav Mynář, dostala od České inspekce životního prostředí pokutu 300 000 korun. Důvodem je neoprávněné čerpání vody pro zasněžování sjezdovky v Osvětimanech na Uherskohradišťsku. Sankce, o které informoval web iRozhlas.cz, je pravomocná. Mynář se k pokutě nechtěl vyjádřit. Vodu firma čerpala z místního rybníka, který kancléř Mynář vybudoval bez povolení.

◼ ČESKO

Odbory vyzvaly k většímu využívání vozidel na plyn

Český plynárenský svaz vyzval komerční a veřejný sektor k intenzivnějšímu využívání vozidel na stlačený (CNG) a zkapalněný (LNG) zemní plyn. Firmám, městům a obcím, které se k rozvoji plynové mobility zavážou, nabízí služby spojené například se školením řidičů nebo s prosazováním legislativních změn. Výzvu podpořily také Svaz měst a obcí ČR, Svaz dovozců automobilů (SDA) nebo sdružení autodopravců Česmad Bohemia.

◼ ČESKO

Graf o rizicích koronaviru v MHD se nelíbí dopravcům

Městským dopravním podnikům se nelíbí zveřejňování údajů o rizikovosti cestování v městské hromadné dopravě (MHD) v tabulce, kterou prezentoval tým chytré karantény. Podle firem jsou informace nepodložené a poškozují jejich provoz, když navyšují už více než miliardové ztráty z krize. Podle údajů chytré karantény patří cestování městskou hromadnou dopravou k vysoce rizikovým. Staví ho na osmý stupeň z deseti.

◼ ČESKO

Do Prahy se sjedou tisíce motorek Harley-Davidson

O víkendu se do Prahy sjede několik tisíc motocyklů Harley-Davidson, Indian a dalších značek na 8. ročník Prague Harley Days. Akce na výstavišti v Holešovicích bude spojena s BurgerFestem a Koncertem pro 10 milionů. Vstupné bude letos zdarma. Součástí Prague Harley Days bude v sobotu spanilá jízda pro 800 motocyklů, které projedou centrem Prahy. Zájemci si budou moci vyzkoušet motorku Harley-Davidson.

◼ ČESKO

Prague Design Week se zaměří na ekologii

Udržitelnost a využití přírodních materiálů jsou tématem letošního ročníku Prague Design Week, který se koná v Praze na náměstí Republiky. Vystavovatelé představí například mobilní kurník pro slepice, budky na cigaretové nedopalky či dřevěné sochy. Sedmý ročník designérské přehlídky se měl původně uskutečnit v dubnu, kvůli koronavirové situaci ho organizátoři přesunuli, potrvá do 6. září. Svou tvorbu zde prezentuje s 77 vystavovatelů.

◼ RUSKO

Soud prodloužil Safronovovi vazbu

Moskevský soud včera o tři měsíce prodloužil vazbu bývalému novináři Ivanu Safronovovi, obviněnému z vlastizrady kvůli údajné spolupráci s českou rozvědkou. "Soud vyhovuje žádosti vyšetřování o prodloužení vazby Safronova do 7. prosince," citovala agentura TASS z rozhodnutí soudkyně. Soud podle TASS jednal za zavřenými dveřmi vzhledem k tomu, že na případ se vztahuje utajení. Obhajoba se hodlá odvolat.