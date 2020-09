Nejdůležitější zprávy pro budoucnost Česka si kupodivu skoro nikdo nevšiml: Andrej Babiš zcela odpískal důchodovou reformu. "Nedávám tomu moc šancí, odpověděl na otázku Radiožurnálu, zda se pokusí do voleb k něčemu dopracovat. V překladu to znamená − nic nebude, zapomeňte. Je to tragická zpráva pro Česko, protože řešení nejpalčivějšího problému − stárnutí populace − se opět odkládá na neurčito. Zároveň je to dokonalá zpráva o fungování této vlády. Není ochotná uvažovat dopředu, jede ze dne na den a plní jen ty sliby, které se jí momentálně plnit hodí.