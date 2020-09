Desetitisíce Bulharů vyšly ve středu do ulic, požadovaly odstoupení dlouholetého premiéra Bojka Borisova. Ten slíbil, že odejde, pokud parlamentem projde jeho návrh na svolání Velkého národního shromáždění, které by schválilo novou ústavu. Opozice to ale považuje za zdržovací taktiku a místo toho vyhlásila "velké národní povstání". Demonstrace za odstoupení trojnásobného premiéra Borisova trvají již přes dva měsíce.