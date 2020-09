Den svobody, tak popisuje Anders Fogh Rasmussen svůj odchod z velitelství Severoatlantické aliance před šesti lety. V pozici generálního tajemníka, nejvyššího civilního představitele NATO, kterou zastával od roku 2009, totiž nemohl otevřeně mluvit o dění ve světě. Obavy, že svými výroky vyvolá diplomatickou roztržku, už ho opustily. "Autokrati jako Putin a Si vyhrávají ve své snaze rozdělit demokratický Západ, a když jsou dobří hoši rozděleni, ti špatní mají výhodu. Musíme se ptát, jestli děláme dost, abychom se jim společně jako Evro­pa postavili," říká v rozhovoru pro HN. V pondělí se vyslovil proti kritice Číny za cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan.

HN: Do funkce generálního tajemníka jste nastupoval s vizí vylepšit vztahy mezi NATO a Ruskem. Nakonec jste ale veškerou praktickou spolupráci s Moskvou ukončil, a to kvůli ruské reakci na protivládní protesty na Ukrajině v listopadu 2013. Vidíte nějakou podobnost s tím, co se dnes odehrává kvůli protestům v Bělorusku?

Ne, je tam hodně rozdílů. Revoluce důstojnosti na Ukrajině byla jasně vedena na podporu cesty do Evrop­ské unie. Vyprovokovalo ji, když vláda vypověděla dohodu o přistoupení k EU. Rusko následně porušilo mezinárodní úmluvy a anektovalo Krym. To byl začátek krize. Probíhající konflikt na východní Ukrajině je typická Putinova taktika, jak zabránit členství Ukrajiny v EU a NATO. Nic takového se v Bělorusku neděje.

HN: Prezident Lukašenko se hájí tím, že protesty proti režimu vyprovokovali spojenci Západu včetně Polska a Česka. Podobně mluvil Putin o ruské akci na Ukrajině.

Minsk není Kyjev. Nevidím, že by v Minsku vlála vlajka unie. Vidím protest za demokracii, který nerozpoutala EU ani NATO. Spustil ho Lukašenko, protože manipuloval s výsledky voleb a tentokrát to bylo přehnané. Běloruská opozice to prezentuje jako vnitřní záležitost, nic na podporu Západu ani nic proti Rusku. Tak by to taky mělo zůstat.

HN: Jak by měla reagovat Evropská unie?