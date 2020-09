Cesta předsedy českého Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan se stala příčinou diplomatické přestřelky během návštěvy čínského ministra zahraničí Wanga I v Německu. Čínský ministr na tiskové konferenci v Berlíně označil Vystrčilovu cestu za "překročení červené čáry".

"Tchaj-wan je čínským teritoriem. A země, které s Čínou udržují diplomatické vztahy, to musí uznat," řekl čínský ministr s tím že, v opačném případě by to znamenalo vměšování se do vnitřních záležitostí jeho země.

Bylo to už podruhé, co se Wang I ostře ohradil proti Vystrčilově cestě. V pondělí prohlásil, že předseda českého Senátu zaplatí za návštěvu Tchaj-wanu "vysokou cenu".

Německý ministr zahraničí Heiko Maas se Česka zastal, když uvedl, že hrozby do politiky nepatří a že od mezinárodních partnerů očekává vzájemný respekt. Obratem se také Maas dopustil "vměšování". "Samozřejmě jsme hovořili i o lidských právech," řekl Maas novinářům. "Jsem rád, že se nám konečně podařilo dohodnout, že se v příštím týdnu v Berlíně uskuteční německo-čínský dialog o lidských právech," konstatoval. Dodal, že tématem bude i situace menšinových Ujgurů, kteří v Číně čelí útlaku.

Wang ale otázky muslimské menšiny Ujgurů v provincii Sin-ťiang stejně jako osud Hongkongu považuje za vnitřní záležitosti Číny.

Maas také prohlásil, že nový zákon o bezpečnosti v Hongkongu porušuje princip "jedna země, dva systémy", k jehož dodržování na 50 let se Čína zavázala, když správu nad Hongkongem přebírala od Británie, a měl by být zrušen.

Solidaritu s Českem v souvislosti s výhrůžkou Číny kvůli cestě Vystrčila na Tchaj-wan vyjádřila Francie. Podle francouzského ministerstva zahraničí je reakce Pekingu nepřijatelná a vztahy mezi EU a Čínou musí být založené na vzájemném respektu a dialogu.

Německo bylo poslední zastávkou čínského ministra Wanga I během jeho týdenní cesty po Evropě, kdy navštívil Itálii, Nizozemsko, Norsko a Francii. Cílem bylo diskutovat boj s pandemií koronaviru a podpořit vztahy Číny s Evropou.