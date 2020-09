Adam Fazekaš šel včera do první třídy na Základní škole Strossmayerovo náměstí v Praze. Těšil se. Jeho rodiče ale do poslední chvíle nevěděli, zda se škola vůbec otevře, protože se v pedagogickém sboru objevila nákaza koronavirem. "Děti musí mít roušky, ale jsem ráda, že syn vůbec do školy jde a my ho můžeme doprovázet na zahájení ve třídě," řekla jeho matka Petra Fazekaš.