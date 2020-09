◼ ČESKO

Nová eRouška varuje po setkání s nakaženým

Do dvou týdnů má být spuštěna nová verze aplikace eRouška 2.0. Nebude již pomáhat s trasováním kontaktů, ale bude sloužit k varování uživatele, že se vyskytoval v blízkosti nakaženého, a poskytne návod, jak má postupovat dále. Identitu nakaženého uživatel znát nebude. Aplikace má také oproti předchozí verzi spolehlivě fungovat i na mobilech Apple, informoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Prymula kritizuje tabulku týmu chytré karantény

Data z Česka neumožňují sestavit přesnou tabulku rizika nákazy koronavirem při konkrétních činnostech, jakou zveřejnil tým chytré karantény ministerstva zdravotnictví, domnívá se epidemiolog a vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula. Graf je podle něj analogií tabulky původem z USA a v takové podobě neměl vzniknout. Prymula to řekl pro server DVTV. Graf zveřejnil tým chytré karantény v pondělí na Twitteru.

Čaputová: Výhrůžky Číny jsou nepřijatelné

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová včera uvedla, že vztahy EU a Číny jsou založené na dialogu a vzájemném respektu. V souvislosti s kritikou, s jakou se ze strany Pekingu setkala návštěva šéfa českého Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu, uvedla, že výhrůžky na adresu nějakého člena unie odporují samotné podstatě partnerství a jsou nepřijatelné. "Slovensko stojí při České republice," napsala Čaputová.

V karanténě již bylo 74 tisíc lidí

Do karantény za půl roku od 1. března, kdy se nákaza koronavirem v Česku potvrdila, šlo celkem 74 tisíc lidí. Téměř polovina z nich do ní nastoupila hned v březnu. Nejméně osob muselo zůstat kvůli riziku šíření nákazy v izolaci v červnu, a to kolem 3600. Od té doby měsíční počty rostou. Podle dat ministerstva práce v srpnu s e-neschopenkou lékaři do karantény poslali 10 tisíc lidí. V poslední srpnový den bylo v karanténě 5016 lidí.

Můj test je negativní, ale zůstávám preventivně v karanténě do konce týdne. Pak půjdu ještě jednou na test.

Karel Havlíček