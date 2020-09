Co se dá ve stručnosti říci o návštěvě Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu? Podle ohlasu ve světových médiích je to nejvýraznější počin Česka za poslední léta. Po období šedi a přikrčenosti jsme něčím globálně zajímaví. Čína sice vyhrožuje, seč jí hlasivky stačí, ale vypadá to, že výprava předsedy Senátu nakonec skončí pro Česko jak mezinárodněpolitickým, tak byznysovým plusem. Pokud jde o naši vnitřní politiku, může pomoci k lepšímu výsledku ODS a celkově opozici. Podívejme se na možné důsledky v detailu.