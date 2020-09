To, že druhé čtvrtletí přinese největší pokles české ekonomiky v poválečné historii, bylo zřejmé dřív, než začalo. Vraťme se do poloviny března. Tehdy kvůli šíření nákazy novým typem koronaviru ve všech třech závodech zastavila výrobu Škoda Auto a další výrobci se přidali. Bezprostředně po Škodě oznámili zastavení výroby v kolínském TPCA a nakonec pásy zastavilo i nošovické Hyundai, kde se odchodu domů z obavy o své zdraví dožadovali sami zaměstnanci. Vylidnily se též výrobní haly českého Iveca ve Vysokém Mýtě. Logicky se museli přidat i dodavatelé dílů. Celý sektor automotive, páteř českého průmyslu, upadl v dubnu do mimořádného spánku, který v řadě továren pokračoval i po část května. A ani potom se výrobní pásy nerozjely na maximální rychlost. Že tedy průmysl zažije přímo strašidelné jaro, bylo předem dané.