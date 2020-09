Děti se vrátily do škol, Polsko zakázalo letecká spojení ze 44 zemí (včetně několika členů EU) a Viktor Orbán zavřel hranice Maďarska tak nějak celkově. Obyvatelé Bruselu mohou do Francie, ale Pařížané nesmějí do Belgie. Nizozemsko a Berlín vyžadují po Bruselanech dvoutýdenní karanténu a Dánsko k sobě Belgičany raději nepouští vůbec.