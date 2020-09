Bylo to vlastně stanné právo. Na Kajmanských ostrovech byl s blížícím se koronavirem vyhlášen přísný zákaz vycházení. Po ulicích se směli pohybovat jen lidé, u nichž to nezbytně vyžadoval výkon profese. Život padesátitisícového seskupení tří karibských ostrovů nacházejících se jižně od centrální Kuby určuje snaha vpustit na své území co nejméně infikovaných a zamezit šíření nákazy, pokud se už někde objevila.