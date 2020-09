O komfortu bydlení rozhoduje řada kritérií a střešní krytina mezi ně rozhodně patří. Klasikou je pálená taška, ovšem dnes si ve stavebninách můžete vybrat z celé řady různých střešních krytin, které se liší materiálem, barvou i životností.

Střecha je dlouhodobou investicí − nepořizujete ji na pár roků, ale ideálně na desítky let. Dobré střešní krytiny dokonce poslouží i několika generacím. Na střechu jsou kladeny vysoké nároky, protože v létě musí odolat žáru (a ideálně nevyblednout), v zimě zvládnout sněhovou pokrývku, na jaře a na podzim prudké deště nebo kroupy. Jen správně vybraná a řemeslně provedené střecha přináší pocit bezpečí, který se od domova očekává. Navíc, moderní střecha by neměla plnit jen ochrannou funkci, ale také dobře vypadat.

Od základů ke střeše

Střecha je jedním z primárních prvků každé stavby − společně se základy, stěnami, fasádou, okny a rozvody. Odvádí vodu a pomáhá udržovat tepelnou pohodu v domě. Volba střešní krytiny proto ovlivňuje nejen náklady na samotnou výstavbu nebo rekonstrukci domu, ale také náklady spojené s vytápěním.

45° Střechy se v základním dělení rozlišují na ploché, které mají úhel sklonu do 10°, šikmé s úhlem sklonu do 45° a strmé s úhlem nad 45°.

Samotná střešní krytina je jen jednou ze součástí střechy jako takové. Důležitou statickou a funkční stavební konstrukcí střechy je krov. Ten je tvořený dřevními prvky, zejména trámy. Kvalita krovu je rozhodující při výstavbě nového domu i při rekonstrukci staršího objektu. Na krov je nutné mít projektovou dokumentaci, kterou vytvoří projektant. Při jeho realizaci je dobré spolupracovat se zkušeným tesařem, který dohlédne na přípravu i montáž. Důležité je zvážit, jak těžká bude krytina, kterou krov ponese. Starší krovy nemusí například vyhovovat požadavkům na současné krytiny s vyšší plošnou hmotností.

Ještě než přijde čas výběru střešní krytiny, je nutné uvažovat nad samotnou podobou, tedy typem střechy. Její tvar totiž značně ovlivňuje energetickou náročnost domu a také možnost volby krytiny. Střechy se v základním dělení rozlišují na ploché, které mají úhel sklonu do 10°, šikmé s úhlem sklonu do 45° a strmé s úhlem nad 45°, které mají opodstatnění především v lokalitách s vysokým úhrnem sněhových srážek.

Klasická sedlová střecha, tak typická pro českou krajinu, je jednoduše proveditelná a díky svému sklonu dobře zvládne déšť i sněhovou nadílku. Naopak, čím složitější a členitější střecha bude a dostane do vínku třeba různé vikýře, střešní okna a podobně, tím dražší bude její realizace. S takovou střechou jsou spojeny i energetické ztráty, na které je třeba při projektu myslet.

Proto stojí za zvážení, jakému typu střechy dáte přednost. Vždy je vhodné najít balanc mezi estetickou a praktickou stránkou. Jinými slovy − méně znamená i v případě střech více. Pokud zvažujete výstavbu podkroví, ať už v novostavbě nebo při rekonstrukci staršího domu, tvar a typ střechy jsou v tomto ohledu rozhodující. Tak například na spodních okrajích šikmých střech vzniká v podkroví nízký prostor, který není možné využít, snad jen na skromné úložné prostory. U sedlové střechy se dá dosáhnout lepšího využití podkrovního prostoru tím, že se obvodové zdi vyzdí výše, nejčastěji do výšky 1,3 metru nad podlahu podkroví. Nejvíce místa pak samozřejmě vzniká pod plochou střechou, zajímavé řešení nabízí také valbové nebo mansardové střechy.

Typy střešních krytin Asfaltové střechy Prodávají se v podobě asfaltových pásů, které se kromě střech používají také jako vodotěsná izolace. Asfaltové šindele jsou vnímané jako lehká střešní krytina, s níž se dobře pracuje, má minimální nároky na údržbu a dobře snáší vysoké teplotní rozdíly. Modifikovaný asfalt (s přidáním SBS modifikátorů) pak propůjčuje šindelům několikanásobně vyšší životnost, než mívají šindele z oxidovaného asfaltu. Bitumenové krytiny Mají nízkou hmotnost, proto se s nimi dobře pracuje a snadno se montují. Postačuje pila a kladivo. Šindele jsou pak vybavené kotvící technologií, která montáž ještě usnadňuje. Používají se zejména na jednoduchých stavbách, jako jsou zahradní domky. Plechové krytiny Málo váží, snadno se s nimi pracuje a dobře se montují. I proto jsou stále oblíbené. Vybírat si lze ze širokého spektra barev. Kromě klasiky se prodávají i velkoformátové plechové krytiny pro šikmé střechy. Pálené tašky Mezi střešními krytinami jsou klasikou. Jsou synonymem odolnosti, trvanlivosti, barevné stálosti a životnosti. Pokud jsou opravdu kvalitní, vydrží až sto let. Navíc mají hladký povrch, takže odolávají usazování nečistot. Zvládnou i rozmary počasí, tedy horké letní dny nebo mrazy a sníh. V případě poškození tašek se snadno vyměňují. Betonové tašky Alternativou pálených tašek jsou tašky betonové. K dostání jsou ve více variantách a mívají různé povrchové úpravy – od přírodního až po speciální ochranné vrstvy. Výhodou betonových tašek je odolnost a pevnost. Snadno se s nimi manipuluje, a tak ani montáž není cenově náročná. Vybírat lze z různých barevných provedení.

Beton, taška, plech

Když je rozhodnuto o typu a sklonu, je na čase vybrat střešní krytinu. Její volba ovlivní funkčnost střechy i estetický vzhled stavby. Střešní krytina by měla umět velmi dobře odvádět vodu. Zdá se to jako banální záležitost, ale není tomu tak. Tato vlastnost je dána povrchovou úpravou krytiny a do značné míry určuje její použití pro konkrétní sklon střechy.

Většina moderních střešních krytin je navržena tak, aby v maximální možné míře zabezpečovala ochranu před extrémními výkyvy počasí, jako jsou mrazy, horka, vichřice, kroupy, deště a bouřky. O těchto schopnostech pak rozhoduje i cena. Levnější střechy mívají nižší schopnost odvádět vodu a pochopitelně i nižší životnost, takže opravy jsou po pár letech nutností. Dražší a kvalitnější střešní krytiny by měly vydržet desítky let bez zásadního zásahu nebo údržby.

Zastavme se ale ještě u schopnosti střešní krytiny odvádět vodu, což souvisí se zmíněnou povrchovou úpravou. Pokud je střecha rovná, respektive má mělký sklon, je možné použít souvislé střešní krytiny, k nimž patří třeba lepenkové, plechové nebo asfaltové pásy. Od sklonu nad 15° lze vybírat například z vlnitého plechu či moderních plechových krytin imitujících design klasických tašek. Od sklonu nad 22° je vhodná betonová nebo keramická krytina, zatímco nad 30° se hodí tašky, krytiny z umělé nebo přírodní břidlice.

Klempířské prvky a izolace

Střechu netvoří jen samotná střešní krytina, ale také různé prvky, doplňky a vychytávky. Klasická šikmá střecha pokrytá pálenou taškou je minimalistická a elegantní, ale některé okolnosti vyžadují přidání dalších prvků. Tak například pokud bývají v lokalitě bohaté sněhové nadílky, pravděpodobně přijdou vhod zachytávače sněhu, které zabrání, aby se vrstva najednou sesunula ze střechy.

Pokud bude střecha pokryta fotovoltaickými nebo solárními panely, budou se hodit modulové držáky s nosnými taškami, které tvoří technicky bezpečné řešení pro upevnění solárů. Ve stavebninách pak lze pořídit i další vychytávky a nezbytnosti pro realizaci střech, jako jsou paropropustné membrány, hydroizolační vrstvy, separační vrstvy, spojovací materiály, nášlapy, okapové systémy, těsnění, opravné barvy, ocelové držáky pro satelity a antény.

Při realizaci nové střechy i při rekonstrukci té stávající platí jedna zásada, kterou potvrdí každý klempíř − vždy je lepší zvolit kompletní střešní systém od jednoho výrobce, protože jednotlivé prvky do sebe pasují a střecha bude lépe plnit svou funkci.

Vedle prozkoumání krovu, jeho případné opravy a výběru krytiny, je nutné promyslet i odvětrávání a izolaci střechy. Správně provedené odvětrávání je důležité, protože zamezí nadměrnému usazovaní vlhkosti ve střešním plášti, čím se sníží i riziko výskytu mechů a lišejníků. Zároveň zabrání přílišnému přehřívání vzduchu v létě.

Stejně tak je důležité i zateplení střechy. Pokud chybí izolace, jsou v podkroví v létě vysoké teploty, v zimě tam může i mrznout. Špatně provedená či nedostatečná tepelná izolace střechy se v zimě projevuje odtáváním sněhu mezi nosníky nebo naopak přímo na nich. Kvalitní izolace s velmi nízkým součinitelem tepelné vodivosti docílí dobrého zateplení podkroví i při relativně nízké tloušťce izolace. Zejména u starších domů je nutné posoudit aktuální stav střešní konstrukce. Zateplování té narušené se totiž nevyplatí.

