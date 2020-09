Nedílnou součástí každého domu je střecha. Chrání před deštěm, úniky tepla i povětrnostními vlivy. Jenže aby dobře sloužila, musí být dobře navržená a postavená. Stále více zákazníků v dnešní době volí střechu na klíč. Firma se tak postará úplně o všechno. Od návrhu až po pokládku posledního kusu krytiny.

Trh se střechami se mění. Zhruba polovina zákazníků už požaduje práci na klíč. To znamená, že si najmou firmu, která dodá kompletní střechu od krovů až po krytinu. "Výhodou je, že skutečně všechno dodáme. Celou střechu. Klient si vlastně vybere jen materiály a styl zpracování. Zakázek ale máme hodně, proto by měl každý novou střechu objednávat dva až tři měsíce dopředu," radí Tomáš Holub, který střechy na klíč dělá.

Podle jednatele firmy Linea střechy Vladimíra Holého jsou někteří zákazníci překvapení, že musí čekat na střechu několik měsíců. "Kdo se pohybuje ve stavebnictví, tak ho to nepřekvapí. Jsou ale lidé, kteří mají hrubou stavbu a volají nám, že potřebují rychle střechu. Někdy ale čekají až šest měsíců. Máme ovšem zákazníka, kterému jsme dělali už tři střechy. Většinou to pochopí," míní Holý.

10 metrů Plechové velkoformátové krytiny, které se vyrábějí v pásech o délce 10 metrů, jsou vhodnější pro jednodušší střechy.

Druhou věcí jsou finance. Podle Holého by měl každý počítat s částkou v řádech stovek tisíc až půl milionu. Někdy i více. "V dnešní době musíte zaplatit dobré řemeslníky, firmy reagují na situaci na trhu práce a zvedají ceny, protože šikovných lidí je nedostatek," podotýká.

Co se týče volby typu samotné krytiny, velmi podle něj záleží na lokalitách. "Třeba v Krkonoších zákazníci volí raději plechy. Ve městech zase betonovou krytinu, která jednoznačně vede," dodává.

Plechovým krytinám nahrává fakt, že firmy mohou zákazníkovi nabídnout široké spektrum různých variant řešení. "Schopnost uspokojit v podstatě jakékoliv požadavky stavebníků je pro firmy klíčová. Plechové krytiny jim tuto náročnou úlohu významně usnadňují, protože nabízejí nepřeberné množství kombinací tvarů, materiálů, povrchových úprav i barev. Díky rozmanitému designu může i plechová krytina vytvořit dojem pálené střešní tašky, čímž odpadá i poslední důvod, proč volit takzvanou tradiční krytinu," popisuje Petr Tureček ze společnosti Satjam.

Na členitou střechu s různými vikýři a dalšími prvky se vyplatí volit z nabídky maloformátových krytin. Foto: Shutterstock

Čím starší, tím náročnější

Jinak je vcelku jedno, jestli chcete střechu novou nebo rekonstruovat stávající. Postup se v ničem neliší. U starších střech ale musíte počítat s pracemi navíc, jako jsou odstranění staré střešní krytiny, stržení latí či rozebrání krovu.

Střecha je podle odborníků nejexponovanější částí vůči povětrnostním vlivům. Z hlediska opotřebování záleží na celé řadě faktorů. Prvním může být sklon, další nápor způsobuje samozřejmě také slunce. Většímu riziku opotřebení jsou ale z tohoto hlediska vystaveny střechy ploché, což se může projevit zejména u hydroizolačních vrstev. Ty by tak měly být pokryté například štěrkem.

V případě šikmé střechy hraje významnou roli volba materiálu, ze kterého je vyrobena krytina. Například u dřevěných šindelů platí podobná pravidla jako u jiných výrobků ze dřeva, tedy nutnost pravidelné údržby. Tou je v první řadě impregnace střechy a také její pravidelné natírání, ke kterému by měl uživatel sáhnout zpravidla jednou za pět let. V takovém případě může být její životnost ve finále dokonce až 50 let.

Problém s opotřebením se ale může týkat i střech s nejodolnějšími, tedy pálenými či betonovými krytinami, a to v případech instalace příliš slabého plechu či ochranné zinkové vrstvy. Pokud má hmotnost 200 až 250 gramů na metr čtvereční, dochází ke snížení dlouhodobé ochrany proti korozi. U pořizování je tak potřeba dbát i na tyto zdánlivé detaily.

Pří výběru střechy se lze řídit podle jednoduchého desatera. Na začátku musí být vždy kvalitní projekt. Snažit se ušetřit na jeho řádném provedení, nebo dokonce stavět bez něj a řešit ho až dodatečně, znamená nejen potíže na stavebním úřadě, ale může to přinést i zásadní problém s celou konstrukcí střechy.

Dalším pravidlem je, že na střechu patří jen prvotřídní materiál. "Vždy by se mělo jednat o dostatečně známou značku a renomovaného výrobce, který je schopen k použitému materiálu doložit požadované certifikáty," vysvětluje Tureček. Například u stále oblíbenějších krytin z ocelového plechu by měly být uvedeny parametry zinkové nebo aluzinkové vrstvy a také jejích povrchových úprav s jasně definovaným složením a tloušťkou.

Nedílnou součástí střechy, kterou je potřeba řešit, je také okapový systém. Když zvolíte řešení zahrnující všechny potřebné doplňky i součásti, stavbu to zjednoduší i zrychlí. Takzvaný systém stavebnice navíc obvykle poskytuje i jistotu správného zabudování.

Už zhruba polovina zákazníků požaduje práci na klíč, tedy vše od jedné firmy. Foto: Shutterstock

Komunikace je klíčová

Každého, kdo plánuje novou střechu, čeká už zmiňovaný výběr krytiny. U ní bychom se neměli řídit jenom vlastním vkusem, ale také tím, jaké má mít střecha parametry, sklon a členitost. Na členitou střechu s různými vikýři a dalšími prvky se vyplatí volit z nabídky maloformátových krytin. Plechové velkoformátové krytiny, které se vyrábějí v pásech například o délce 10 metrů, jsou vhodnější pro jednodušší střechy.

Odborníci také radí, aby každý, kdo si zadá výrobu střechy na klíč, s firmou komunikoval. "Chtějte poradit při výběru krytiny a potřebných komponentů, požadujte proškolené klempíře a pokrývače. Zkontrolujte, zda jsou dostupné montážní návody. Dbejte i na to, kolik let je firma na trhu," radí Tureček.

Aby vznikla dobrá střecha, musí se vybrat skutečně kvalitní firma. Proto je vhodné chtít vidět certifikaci. Dobrá společnost by měla poskytnout reference o svých předchozích projektech. Následně se můžete zeptat majitelů těchto domů na zkušenosti při realizaci. "I kdyby vám dělala střechu firma kamaráda, vždy trvejte na písemné smlouvě s jasnými pravidly týkajícími se použitého materiálu, ceny, termínu předání díla i reklamačních pravidel. Nic nedělejte jen na ústní dohodu. Pokud by vznikl problém, byli byste v nevýhodě," upozorňuje ještě Tureček.

To platí dvojnásob, pokud má být pod střechou půdní vestavba. Vrhnout se do ní po hlavě může být dost ošemetné. Je potřeba vše svěřit do rukou odborníků, protože laik například vůbec nedokáže posoudit, v jakém stavu je záhlaví trámů. To dokáže zhodnotit pouze specialista během zkoumání stropní konstrukce pod půdou s pomocí sondy. Tento stavební průzkum ukáže, zda je půdní vestavba vůbec možná. Nejkritičtějším místem bývá parozábrana pod střechou. Pokud se v průběhu času po přestavbě naruší třeba v důsledku použití nekvalitního materiálu, vlhkost začne dřevo doslova likvidovat. Krov je nutné kvalitně zalepit, což není vůbec snadné. Proto nikdy na stavbě neimprovizujte. Když se vyskytne nějaký problém, řešte ho ve spolupráci s firmou i stavebním dozorem.

Článek byl publikován v komerční příloze HN Stavba.