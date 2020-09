Podle průzkumu portálu Krytiny-Střechy.cz, uskutečněného letos, obliba plechových střešních krytin na českém trhu stále roste. Odborníci se shodují, že je třeba dát pozor na záruční podmínky.

Podle slov Jana Hály ze společnosti Ruukki, dodavatele ocelových stavebních produktů a služeb pro střechy a fasády, jsou výhody plechových střech v tom, že při správné montáži jejich životnost dosahuje desítek let. Ideální jsou jak pro rekonstrukce, tak pro novostavby, kde je kladen důraz na estetickou, ale i praktickou stránku střechy. Další přednosti jsou v rychlé montáži, praktickém formátu a snadné manipulaci, což šetří čas a snižuje konečnou cenu přepravy krytiny. Plechové střechy jsou tak ideální krytinou například do horských oblastí, kdy na hladkém povrchu nezůstává sníh, navíc má také vyšší odolnost proti porůstání mechy.

Výhodou je také elegantní design nebo to, že krytina je rezistentní vůči povětrnostním vlivům, nenáročná na údržbu a esteticky stálá. "Díky variabilitě povrchových úprav, barev, profilů a formátů krytiny je to univerzální krytina téměř pro všechny druhy střech, rekonstrukcí a novostaveb," říká Jan Hála a připomíná i ekologický aspekt, protože ocel má ve stavebnictví téměř stoprocentní recyklovatelnost. "Snadné dělení plechových krytin umožňuje jednoduše vyřešit pokládku u složitých a členitých tvarů střechy," dodává. O výrobci krytiny je přitom dobré zjistit více informací. "Mnoho napoví renomé značky u profesionálů, tedy u klempířů nebo pokrývačů, jak dlouho je firma na trhu nebo jak reaguje na případné dotazy," upozorňuje.

10–60 let Deklarované záruky na plechovou střešní krytinu se pohybují od 10 do 60 let. Je ale nutné se podívat, co záruka obnáší.

Nejen délka záruky

Zákazník by se měl zajímat i o kompletní záruční podmínky, nejen o samotnou délku záruky. "Záruka daná zákonem sice činí dva roky, ale u střešních krytin byste se s tím rozhodně neměli spokojit. Seriózní prodejci dokonce standardně nabízejí záruku i několik desítek let, což představuje téměř doživotní garanci kvality," říká Hála. Upozorňuje ale také na možná úskalí. "Jedním z častých triků je nutnost registrace zakoupeného produktu během krátké doby po nákupu. Pokud k tomu nedojde, slíbená dlouholetá záruka nebude platná. Další nechvalnou praktikou je maskování podstatných informací do nenápadného odstavce, který je navíc často psán drobným písmem. Může se tam například ukrývat informace o amortizaci zakoupené střešní krytiny v řádech pěti až osmi procent ročně, což při případné reklamaci může znamenat obrovské snížení původní hodnoty," vysvětluje.

Další, co by měl zákazník požadovat, je doložení certifikátů kvality a prohlášení o vlastnostech. Co se týče údržby, stav střechy je vhodné pravidelně ověřovat, aby byly zajištěny optimální podmínky pro dobrý stav a dlouhou výdrž celého střešního systému. "Pokud při inspekci zjistíte jakékoliv poškození ochranné povrchové úpravy, doporučujeme co nejrychlejší opravu speciálním nátěrem doporučeným výrobcem krytiny. První prohlídku doporučujeme ihned po instalaci, abyste si ověřili, že na střeše nezůstaly ležet přebytečné součásti střešního systému, jako jsou například zbytky krytin, ocelové špony, přebytečné šrouby a podobně," radí Hála. "Základní vizuální inspekci střechy doporučujeme jednou ročně. Každých pět let po dobu trvání záruční lhůty je dobré provést prohlídku podrobnější," dodává s tím, že při čištění je třeba vyvarovat se nevhodných či příliš silných chemikálií.

Pozor na nízké ceny

Podle slov Martina Smutného z webu www.krytiny-strechy.cz je třeba dávat pozor na podezřelé nízké ceny, které mohou být způsobené méně kvalitní povrchovou úpravou, nižší tloušťkou plechu a neznačkovými doplňky. "Také je vhodné srovnat výměru, kterou za střechu v nabídce dodavatel uvádí. Někteří dodavatelé totiž mají nízkou cenu kompenzovanou zvýšenou plochou střechy, která vzniká překrytím mezi plechy," říká Smutný. Stejně jako Jan Hála přitom doporučuje vybírat střechu podle záruky.

"A také podle odhadované životnosti plechu. Navýšení za kvalitnější povrchovou úpravu se vždy vyplatí, protože záruka a životnost jsou několikanásobně vyšší oproti standardní, průměrné a nejlevnější povrchové úpravě," upozorňuje Smutný. "Výhody plechových střech jsou bezesporu v hmotnosti a rychlosti montáže. Jedná se tedy o ideální variantu střešní krytiny na rekonstrukce střech," dodává.

Kvalitní povrchové úpravy

Podle Petry Ždánské, marketingové manažerky společnosti Lindab, švédského výrobce a prodejce střešních krytin a okapových systémů z oceli, je dobré při pořizování plechové střešní krytiny dbát na kvalitní povrchovou úpravu, což uživateli prodlouží už zmiňovanou životnost střechy i záruku. "Moderní plechové krytiny jsou na horní straně opatřeny povrchovými úpravami. Obecně pro všechny platí, že díky nim jsou střechy odolné vůči mechanickému poškození a úspěšně čelí vnějším vlivům, jako jsou UV záření, extrémní teploty či znečištění ovzduší. Ochranná vrstva spolu s ocelovým jádrem dodává plechovým krytinám odolnost a pevnost, atraktivní vzhled a dlouhodobou funkčnost," říká.

Jak už bylo zmíněno, obliba plechových střešních krytin na českém trhu stále roste. "Profilované i falcované krytiny a trapézové plechy tvoří téměř polovinu všech střech, které v tuzemsku klempíři pokládají. Nahrává tomu i široká nabídka tohoto druhu krytin. Za prvních pět měsíců letošního roku vzrostl například objem prodaných metrů čtverečních falcovaných střešních krytin Lindab o desítky procent oproti srovnatelnému období loňského roku − a to navzdory složité situaci způsobené pandemií koronaviru," uvádí Petra Ždánská.

"Hlavními kritérii při výběru plechových střech obvykle bývá nejen estetičnost, ale i dlouhá životnost a nenáročná údržba. A s ohledem na to, že střecha domu je investice téměř na celý život, také patřičná záruka," dodává. To s sebou ale může nést úskalí. "V první řadě je potřeba udělat si srovnání, jak dlouhou záruku na příslušnou plechovou střešní krytinu výrobci poskytují. Obecně platí, že deklarované záruky se pohybují od 10 do 60 let. To ale nestačí. Je nutné se především pečlivě podívat na to, co všechno záruka obnáší. Často totiž ani zdaleka nepokrývá problémy, s nimiž se lze u tohoto typu střech setkat. Když je střešní krytina opravdu kvalitní, nemusí se její výrobce bát poskytnout na ni záruku opravdu velkorysou − co se týká délky trvání, rozsahu i plnění," vysvětluje Petra Ždánská.

Článek byl publikován v komerční příloze HN Stavba.