Za normálních okolností by cestovní kancelář Firo-tour právě dokončovala katalog s nabídkou zájezdů pro příští sezonu. Místo toho balancuje na hraně přežití. Kvůli pandemii koronaviru spadly tržby páté největší české cestovce na desetinu a docházejí jí peníze. A protože včera vypršelo několikaměsíční období plošné ochrany firem v potížích, kdy díky narychlo schválenému zákonu nemohli věřitelé poslat dlužníky do insolvence, rozhodla se Firo-tour jednat. A požádala soud o prodloužení doby hájení. Čas zresuscitovat svůj byznys tak má do konce listopadu.