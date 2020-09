Vyhlašování ovládla americká popová zpěvačka Lady Gaga, získala pět ocenění, mimo jiné v kategorii umělec roku. Před kamerami se objevila několikrát, vždy v různých nápadných kostýmech a s pokrývkou nosu a úst. "Buďte přátelští, noste roušky a buďte odvážní a stále odvážnější," povzbuzovala zpěvačka své fanoušky. Většinu cen získala za hit Rain On Me, na kterém se podílela i její kolegyně Ariana Grandeová. Hlavní cenu za videoklip roku si odnesl kanadský zpěvák The Weeknd, vlastním jménem Abel Makkonen Tesfaye. Jeho song Blinding Lights byl zároveň vyhlášen nejlepší skladbou v žánru R&B. "V tuhle chvíli je pro mě dost těžké oslavovat a užít si tenhle moment, takže řeknu jenom: spravedlnost pro Jacoba Blakea a spravedlnost pro Breonnu Taylorovou," citovala jej AP. Zpěvák tím odkazoval na dva letošní případy policejní střelby na černochy.

Fotogalerie Fotogalerie Lady Gaga ovládla ceny MTV, tu hlavní ale získal The Weeknd