Kongresový, eventový a veletržní turismus nadále krvácí, a pokud se něco nezmění, může příští rok vykrvácet úplně. Podle nejnovější studie společnosti Economic Impact dojde v tomto roce k prudkému meziročnímu poklesu tržeb v celém odvětví a navazujících oborech, jako je doprava, catering nebo hotelnictví. Z původně očekávaných 196,5 až 260,5 miliardy korun spadnou tržby na 52,9 až 77,2 miliardy korun. Průzkum si nechala vypracovat státní agentura CzechTourism a Česká eventová asociace.

Propad v odvodech do veřejných rozpočtů bude minimálně 73procentní, stát tak zchudne skoro o 33 miliard korun. "Bohužel sektor patří mezi nejpostiženější. Hromadné akce byly kvůli šíření koronaviru zrušeny jako jedny z prvních, zároveň jsou posledními, které se opět rozeběhnou," říká Jan Herget, šéf státní agentury pro podporu cestovního ruchu CzechTourism. Podle autora studie Ondřeje Špačka z Economic Impact je odvětví zásadní i co se týče pracovního trhu. Za běžných okolností by obor v letošním roce poskytl práci na plný úvazek až 160 tisícům lidí, v současné situaci to však bude přibližně 46,5 tisíce, což znamená až 71procentní pokles.

Do celého odvětví se kromě kongresů, konferencí a veletrhů počítají i byznysová setkání a také kulturní či sportovní akce. Zástupci firem, které v oboru podnikají, vytvořili oborovou alianci, která své konkrétní požadavky na podporu průmyslu včera odeslala vládě. Podniky chtějí, aby jim stát pomohl udržet stávající kvalifikovanou pracovní sílu, vynahradil zmařené náklady na přípravu neuskutečněných akcí či stanovil jasné a dlouhodobé podmínky, za kterých bude možné hromadné akce pořádat.

"Větší subjekty, jako jsme my nebo O2 universum, nějakou dobu ještě přežijí díky rezervám vytvořeným v minulosti. Ovšem menším regionálním organizátorům hrozí v příštím roce krach. Státní pomoc je pro náš obor naprosto klíčová," uvedla na dotaz HN šéfka Kongresového centra Praha Lenka Žlebková. Na čísla z loňského roku se prý bude možné dostat nejdříve za tři roky.