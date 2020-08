Dlouholeté přání Čechů na spojení rychlovlakem do západní Evropy je o krok blíž realitě. Německý správce kolejí DB Netz společně s českou Správou železnic vypsal zakázku na projekční práce, které poslouží jako podklad k takzvanému územnímu rozhodnutí. Celkem 26 kilometrů dlouhý tunel je součástí plánované rychlodráhy z Prahy do Drážďan. Tu chtějí železničáři začít stavět v roce 2027, hotová má být, včetně tunelu, do roku 2040.