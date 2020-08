Ekonomce a člence Rady ČT Haně Lipovské se jedna věc musí nechat. Umí kultivovaně a přesvědčivě přednášet. Její obhajoba klausovského trhu bez přívlastků z pozic dřevního euroskepticismu je sice trochu "old school", ale o to je vlastně v podání ekonomky mladé generace zajímavější. Poslouchat její názory je dobré přinejmenším proto, aby si člověk tříbil argumentaci. Z tohoto pohledu by se zdálo potěšující, že si Lipovská pořídila think-tank s názvem Institut svobody a demokracie. Bohužel si ho však nepořídila sama, ale s bývalou komunistickou prezidentskou kandidátkou Janou Bobošíkovou a korónou jedinců, kteří plácají absolutní nesmysly. Zajímavý akademický konzervatismus Hany Lipovské tím naprosto diskreditují.