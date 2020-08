Elon Musk vsadil na osvědčený recept: na sociálních sítích ohlásil, že brzy zveřejní něco velkého, co dost možná změní svět. Tentokrát se média i jeho fandové v noci z pátku na sobotu připravovali na to, s čím přijde jeho společnost Neuralink. Ve streamovaném přenosu pak čekalo prase s implantovaným čipem, který měřil jeho mozkovou aktivitu a podle Neuralinku by mohl pomoci k léčbě depresí nebo slepoty. Prvotní nadšení však postupně vystřídala kritika odborníků.