◼ ČESKO

Půjčky na bydlení zažívají boom

Objem nových hypotečních úvěrů na bydlení od bank a stavebních spořitelen dosáhl v červenci 19,2 miliardy korun. To bylo o dvě procenta více než v červnu 2020 a o 40 procent více než v červenci 2019. Vyplývá to ze statistik České národní banky a České bankovní asociace. "Letošní červenec byl od roku 2004 třetím nejsilnějším měsícem v prodejích hypoték na trhu," uvedl analytik asociace Vladimír Staňura.

◼ ČÍNA

Peking zkomplikoval prodej TikToku

Čína komplikuje chystaný prodej aplikace na sdílení krátkých videí TikTok omezením vývozu umělé inteligence. Čínské ministerstvo obchodu přidalo na seznam produktů, jejichž prodej musí schválit čínská vláda, 23 položek, například rozpoznávání řeči a textu a personalizovaná doporučení. Je to poprvé od roku 2008, co Čína tato pravidla aktualizovala. Prezident Trump pohrozil TikToku zákazem v USA, pokud neprodá americká aktiva.

◼ ČESKO

Začala soutěž o podobu nádraží v Brně

Kancelář architekta města Brna v pondělí zahájila mezinárodní urbanisticko-dopravně-architektonickou soutěž, ze které vzejde autor podoby nového hlavního nádraží v Brně. Vyzvalo do ní i autory hlavních nádraží ve Vídni, Berlíně a Amsterdamu. Další zájemci se mohou hlásit do 25. září. Vítěze porota vybere v červnu příštího roku.

◼ ČESKO

Policejní akce odhalila na silnicích 4676 přestupků

Policisté v Česku při bezpečnostní akci od čtvrtka do neděle zjistili 4676 dopravních přestupků, třetina z nich byla překročení povolené rychlosti. Při akci naplánované záměrně na konec letních prázdnin, kdy obvykle houstne silniční provoz, kontrolou prošlo více než 28 tisíc aut, oznámila mluvčí policejního prezidia Hana Rubášová. "V průběhu opatření bylo vypátráno také několik hledaných a pohřešovaných osob," doplnila Rubášová.

Chceme ulehčit hospodaření svých nemocnic s ohledem na ekonomické dopady epidemie koronaviru.

Milan Vojta

Radní Jihomoravského kraje oznámil, že kraj rozdělí svým nemocnicím 12 plicních ventilátorů, které se používají u těžkých případů nemoci covid-19.

◼ ČESKO

Peroutkova vnučka se dovolala kvůli Zemanovi

Vnučka novináře Ferdinanda Peroutky Terezie Kaslová podala avizované dovolání ve při ohledně výroků prezidenta Miloše Zemana. Ve sporu se již dříve dovolalo také ministerstvo financí, které se má podle pravomocného verdiktu Kaslové omluvit za nepravdivý Zemanův výrok o tom, že její děd byl autorem článku "Hitler je gentleman". Zeman své výroky o Peroutkovi pronesl v lednu 2015 na pražském fóru k holokaustu.

◼ ČESKO

Důvěra v Evropskou unii převažuje nad nedůvěrou

Evropské unii důvěřuje více Čechů, než kolik jich unii nedůvěřuje. V případě institucí, jako jsou Evropský parlament či Evropská komise, ale u lidí převládá nedůvěra. Ukazují to výsledky červencového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění. Ve srovnání se stejným výzkumem z loňského dubna se výsledek výrazněji neliší. Větší míře důvěry než EU se u Čechů těší Organizace spojených národů a Severoatlantická aliance.

◼ ČESKO

Vyzbrojování povede nový náměstek

Náměstkem pro vyzbrojování a akvizice na ministerstvu obrany bude od září Lubor Koudelka, který funkci vykonával po únorové rezignaci Filipa Říhy. O měsíc později nastoupí do funkce náměstka pro řízení sekce obranné politiky a strategie Jan Havránek, který ji vedl v letech 2013 a 2014. Říha skončil v únoru kvůli kritice zakázek, u nichž úřad uváděl nižší cenu, než jaká nakonec byla reálná.

◼ SLOVENSKO

V případu Kuciakovy vraždy se objevil nový důkaz

Slovenská prokuratura předložila soudu nový důkaz v případu předloňské vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. Učinila tak po skončení dokazování i závěrečných řečech a před líčením naplánovaným na čtvrtek, na kterém se očekává verdikt proti trojici zbylých obžalovaných. Podle Denníku N by postup prokuratury mohl oddálit vynesení rozsudku, jenž byl v nejsledovanějším procesu novodobých dějin země plánován již na začátek srpna.

◼ ČESKO

Češi se obávají růstu nezaměstnanosti

Téměř tři čtvrtiny Čechů − 72 procent − se podle červencového průzkumu, který zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM), obávají, že nezaměstnanost v zemi v následujících dvou letech vzroste. Je to nejpesimističtější výsledek od začátku sledování tohoto ukazatele. Výsledky průzkumu podle autorů odrážejí vliv koronavirové epidemie na ekonomickou situaci Česka.

◼ ČESKO

Začalo letecké cvičení Ample Strike 2020

V Česku v pondělí začalo jedno z největších letošních vojenských cvičení Ample Strike 2020, kterého se zúčastní asi 700 českých a spojeneckých vojáků ze sedmi armád NATO. Letecké cvičení je zaměřeno na sladění činnosti předsunutých návodčích s osádkami letounů i vrtulníků a veliteli pozemních jednotek. Naplánováno je do 19. září, nejintenzivnější výcvik bude v pracovních dnech od 7. do 18. září.

◼ ČESKO

Na dobíjecí stanice půjdou další peníze z fondů EU

Stát poskytne na výstavbu dobíjecích stanic pro elektromobily dalších 60 milionů korun. Použije na to evropské peníze, uvedlo ministerstvo dopravy. Další stovky milionů korun z evropských peněz na vybudování dobíjecích stanic ministerstvo poskytlo už v minulých letech, celkem by z nich mělo do roku 2023 vzniknout minimálně 800 stanic. V Česku je v současné době přes 400 aktivních dobíjecích stanic.

◼ ČESKO

Oprava "Šlechtovky" bude o 50 milionů dražší

Rekonstrukce Šlechtovy restaurace v Praze bude o 50 milionů korun dražší. Navýšení ceny oprav na 290 milionů korun schválili pražští radní. Oprava restaurace v pražském parku Stromovka začala v roce 2017. V budoucnu se o památku bude starat městská firma Obecní dům. "Došlo k navýšení ceny kvůli restaurátorským pracím, rozdělení celé stavby do etap a navýšení kapacity," uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Abychom se vyhnuli nejhorším dopadům klimatické krize, musíme se uhlí zbavit do 10 let.

Kateřina Holá

z hnutí Limity jsme my. Před elektrárnou Počerady na Lounsku bude několik ekologických organizací a hnutí v sobotu demonstrovat za rychlý konec spalování uhlí.

◼ ČESKO

Výuka na dálku snížila nároky rodičů na děti

Jarní období distančního vzdělávání dětí snížilo nároky rodičů na to, jakého vzdělání by jejich potomci měli dosáhnout. Zatímco loni v prosinci si 38 procent matek a otců přálo, aby z jejich dětí byli vysokoškoláci, v dubnu to bylo 31 procent. Důvodem poklesu bylo zřejmě to, že rodiče si při učení doma víc všímali toho, jaké dovednosti a zájmy děti mají. Vyplývá to z průzkumu, který představili zástupci společností EDUin a PAQ Research.

◼ ČESKO

Pratuři začnou spásat Josefovské louky v říjnu

Ptačí park Josefovské louky u Jaroměře začnou zřejmě v říjnu spásat dva pratuři. Převoz praturů z rezervace u Milovic byl několikrát odložen kvůli tomu, že ochranáři neměli všechny potřebné dokumenty pro převoz a umístění zvířat. Dvě jalovice patří ochranářské společnosti Česká krajina. V Milovicích žijí ve stepní lokalitě, kde se na jediném místě v Česku rozmnožují. Tento druh je schopen přežít v přírodě bez lidské péče.

◼ ČESKO

Mezinárodní výstava ukáže umění z pandemie

Práce umělců z více než 60 zemí představí výstava Helpful Art in Covid. Bude se konat od 8. do 28. září na Výstavišti Praha Holešovice jako součást festivalu Praha Září − Jdu ven. Mezinárodní putovní výstavu, která mapuje umění vzniklé v době pandemie covidu-19 ve světě, organizátoři představili u pražské Lennonovy zdi. Jedno z děl, která pandemii reflektují, vzniklo v dubnu přímo na ní, když výtvarníci opatřili rouškou portrét Johna Lennona.

◼ ČESKO

Rozhlasový orchestr musel zrušit turné

Plánované turné Symfonického orchestru Českého rozhlasu (SOČR) do Japonska, které se mělo konat 4. až 21. listopadu 2020, se neuskuteční kvůli nestabilní situaci způsobené pandemií koronaviru. Pořadatelům se zdá situace složitá a provázená rizikem náhlých změn. Odložené turné by se mělo uskutečnit v nejbližším možném termínu, kterým je červen 2022. Rozhlasoví symfonici měli vystoupit pod taktovkou šéfdirigenta Alexandera Liebreicha.

◼ SAE/IZRAEL

V Abú Dhabí přistál první přímý let z Izraele

Do Abú Dhabí na palubě letounu izraelského dopravce El Al k jednáním o dokončení dohody o normalizaci vztahů mezi Izraelem a Spojenými arabskými emiráty přiletěly delegace Izraele a Spojených států. Byl to první komerční let mezi Izraelem a Spojenými arabskými emiráty. Zároveň je to poprvé, co byl izraelskému komerčnímu letounu umožněn přelet nad Saúdskou Arábii, což výrazně zkrátilo dobu letu.

◼ FRANCIE

V rychlovlacích uvázly až na desítky hodin tisíce lidí

Tisíce cestujících uvázly kvůli problémům s elektřinou přes noc ve vysokorychlostních vlacích TGV na jihozápadě Francie. Zoufalí pasažéři zveřejňovali na sociálních sítích prosby o vodu, jídlo či čerstvý vzduch. Ukazovali rovněž fotografie dětí spících na podlaze a popisovali, jak hrozné bylo mít až 20 hodin v kuse na obličeji roušku, napsala agentura AP. Podle zpravodajského webu Franceinfo muselo být ze zdravotních důvodů z vlaků evakuováno několik lidí.

◼ ČÍNA/AUSTRÁLIE

V Číně zatkli novinářku s australským občanstvím

Čínské úřady zadržely novinářku s australským občanstvím, která pracovala pro čínskou státní televizi. Oznámila to australská ministryně zahraničí Marise Payneová. Událost se odehrála v době rostoucího napětí ve vztazích mezi oběma státy. Novinářka Čcheng Lej se nachází pod ostrahou na neznámém místě. Čínské zákony umožňují policii držet podezřelé mimo vazební středisko, pokud jde o kauzy spojené s ohrožením státní bezpečnosti.

◼ NĚMECKO/RUSKO

Evropa bude nadále tlačit na Rusko kvůli Navalnému

Evropa bude i nadále vyvíjet tlak na Rusko, aby objasnilo případ ruského opozičního předáka Alexeje Navalného, jednoho z největších kritiků prezidenta Vladimira Putina. Prohlásil to v Paříži německý ministr zahraničí Heiko Maas. Jak šéf německé diplomacie prohlásil, nad vztahem s Ruskem se vznášejí "temné mraky". Moskva se podle něj musí více snažit, aby "přispěla k objasnění" Navalného případu.

Jeho úmrtím končí jedna éra.

Rám Náth Kóvind