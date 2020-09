Řada lidí si dnes uvědomuje, že stavba tradičního domu od nuly je nejen drahá, ale také zdlouhavá. Proto se jako ekonomičtější varianta, která poskytne komfort srovnatelný s klasickým bydlením, stále častěji využívá alternativa domu kontejnerového.

Domy z vyřazených lodních kontejnerů jsou pro zájemce o rodinné bydlení stále atraktivnější. Přicházejí v mnoha různých velikostech a vynikají v řadě oblastí, které tradiční domy nabídnout nemohou. V čem tkví největší výhody kontejnerových domů? Dají se shrnout do sedmi základních bodů.

1. Cenová dostupnost

Jednou z hlavních výhod kontejnerového domu je bezesporu cena. Je mnohem levnější než tradiční dům. Kontejner měřící kolem 12 metrů (40 stop) vás vyjde přibližně na 557 tisíc korun a poskytne podlahovou plochu o rozloze 26 metrů čtverečních. Pořiďte si kontejnery tři, dejte je dohromady a získáte životní prostor o rozloze asi 81 metrů čtverečních zhruba za jeden a půl milionu korun. "Velká výhoda kontejnerového bydlení je levný pozemek, který nepotřebuje splňovat spousty kritérií pro stavbu klasického domu. Takový pozemek pro kontejnerové bydlení může být klidně až pětkrát levnější!" potvrzuje Tomáš Šimek, majitel realitní kanceláře RE/MAX Delux Brno.

160 km/h Očekává se, že kontejnerový dům vydrží i v extrémních podmínkách, jako je například vítr o síle až 160 kilometrů v hodině.

2. Odolnost

Materiál, ze kterého se kontejnery vyrábí, se takřka všude užívá při přepravě zboží: jedná se totiž o přepravní ocel. Ocelové lodní kontejnery jsou pevné a odolné, musí vydržet extrémní podmínky, jako jsou silný vítr a vysoké vlny během transportu přes moře a oceán. Stejnou pevnost a odolnost nabízejí i vašemu domovu. Očekává se, že vydrží i v extrémních podmínkách, jako je například vítr o síle až 160 kilometrů v hodině. "Pro zajímavost − jeden kontejner přestavěný pro bydlení váží minimálně 11 tun," doplňuje Zdena Zlatová, zástupkyně společnosti Blokki, která se zabývá výstavbou kontejnerových domů z vyřazených lodních kontejnerů. A pokud je dům připevněn k pevným základům, dokáže podle testů dokonce odolat i větru o síle 283 kilometrů v hodině, což už je rychlost rovnající se hurikánu nebo tornádu. I když některé části oceli ustupují prostorům pro vklad oken a dveří, konstrukce celkově je stále schopna zachovat svou původní pevnost.

Kontejnery jsou pevné a odolné, měly by vydržet i v extrémních podmínkách. Foto: Shutterstock

3. Ekologičnost

Během posledních 10 let začali lidé hledat více způsobů, jak snížit svou uhlíkovou stopu a recyklovat či znovu použít předměty, které to v nějaké formě umožňují. Přepravní kontejnerové domy poskytují skvělou příležitost, jak tyto cíle splnit a vybrat si bydlení podle vlastních představ. Se správnou izolací mohou být přepravní kontejnery neuvěřitelně energeticky účinné a zvládat horká léta i chladné a větrné zimy. Efektivní izolace může usnadnit vytápění nebo chlazení malého prostoru, mnoho majitelů se navíc rozhodne využít možnost solární energie, která může měsíční náklady na služby snížit na minimum. Šetříte tak nejen životní prostředí, ale i vlastní peněženku. Pokud navíc pro stavbu svého domova využijete použité přepravní kontejnery, zasloužíte se o znovuvyužití několika tisíc kilogramů oceli. Budete se tak podílet nejen na snížení množství odpadu, ale navíc omezíte užití mnoha jiných stavebních materiálů, které mohou být pro životní prostředí škodlivé.

4. Snadná údržba

Další z předností kontejnerového bydlení je nenáročná údržba. Kontejnerové domky zpravidla spadají do kategorií menších staveb. A méně prostoru znamená také méně místa, které musíte čistit a uklízet. Protože je konstrukce vyrobena z oceli, je dům navíc odolný vůči škůdcům, jako jsou hlodavci nebo hmyz. I když máte v domě dřevěné podlahy nebo dřevem obložíte vnější stranu domu, nemusíte se bát. Škůdci totiž poškodí maximálně vnější obklady nebo nějaké vnitřní úpravy, ale strukturální integritu domu narušit nemohou.

5. Rychlost výstavby

Žádný jiný typ domu nemůže nabídnout tak rychlou výstavbu jako dům kontejnerový. To proto, že většina stavebních konstrukcí je prefabrikovaná, což usnadňuje a zrychluje montáž. Vnější konstrukce je už postavená, střecha, stěny a strop jsou dokončeny. Vše, co musíte přidat, jsou vnitřní detaily. V dnešní době, která klade vysoké nároky na rychlost a efektivitu práce, tak umí kontejnerové bydlení významně ušetřit čas. Kontejnerové domy lze také postavit mimo lokalitu, kde nakonec budete bydlet. To zkracuje dobu výstavby, protože nedochází k žádnému přesunu na staveniště a ze staveniště. Veškeré zásoby a vybavení jsou snadno dostupné a nemusí se dovážet někam mimo. To je výhodné zejména v případě, že se chystáte stavět na odlehlém místě daleko od města či vesnice. Externí stavba na odlehlém místě může nejen znamenat, že váš domov je připraven rychleji, ale může také snížit náklady, protože přeprava materiálů a zařízení může být finančně velmi náročná. Stavba tradičního domu trvá minimálně čtyři až šest měsíců, kontejnerový dům je kompletně hotový za osm týdnů.

6. Mobilita

Přepravní ocel, z níž je dům vytvořený, možná procestovala celý svět. Což vy se svým kontejnerem můžete také! Kontejnerový dům se totiž může stěhovat s vámi! Z měst, zemí i kontinentů. Jistá omezení ovšem existují i zde. "Kontejnerové domy se vozí na velkých kamionech a lze je umístit jen na takový pozemek, na který kamion projede. Poptává nás dost klientů, kteří mají pozemek s úzkou přístupovou cestou nebo s ostrou zatáčkou, a na takové místo kontejnerový dům bohužel postavit nelze," vysvětluje Zdena Zlatová.

7. Přizpůsobitelnost

Pokud jde o úpravy interiéru a přizpůsobení kontejnerového domu, možnosti jsou nekonečné! Většina společností zabývajících se realizací kontejnerových domů má k dispozici plány na dotvoření interiérů. A tyto plány lze vyladit nebo změnit, aby vyhovovaly vašim osobním potřebám. Možnosti osobního přizpůsobení jsou zkrátka plnohodnotně srovnatelné s těmi, které poskytuje konvenční bydlení. Ačkoliv zvenčí je odlišnost patrná vždy, zevnitř může v podstatě vypadat jako obyčejný klasický a tradiční domeček, budete-li to tak chtít.

Článek byl publikován v komerční příloze HN Stavba.