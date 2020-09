Myslí za nás, jedná za nás, chrání nás, šetří naše peníze i čas. Každý rok ušetří až 50 tisíc úkonů. Přesto chytrá domácnost není nic revolučního. Je výsledkem logického vývoje a postupně se v Česku stane běžným standardem.

Zapíná osvětlení, když je potřeba. Jeho venkovní žaluzie se řídí polohou slunce. Ví, kdy má topit nebo zapnout klimatizaci. Když jdete spát, vypne za vás všechna světla a hudbu v celém domě, a kdybyste zapomněli zamknout, upozorní vás na to. Ráno vás probudí pozvolně hrající hudbou, vytáhne žaluzie. Rozsvítí světla, když v noci vstanete z postele. Ví, že je má zapnout a dokonce ví, že musí jen ta tlumená, aby vám svítila na cestu, ale nikoho neprobudila. To a mnohem více umí chytrý dům. Ne ten budoucnosti, ale už ten současný.

Pro mnoho lidí jde zatím o nepředstavitelné funkce, ale je to jen tím, že jsme si podobné technologie ještě všichni pořádně nezažili. "Je to, jako kdybych vám chtěl prodat auto a vy byste jezdili ještě na koni. A v takové době jsme. V době, kdy většina z nás jezdí ještě na koni, ale už jsou někteří, kteří jezdí v autě. Na novinky se díváme nedůvěřivě, ale jen do chvíle, než je vyzkoušíme. Stejně jako nám dnes přijde normální, že máme dotykový telefon, ale před 20 lety pro nás normální nebyl," říká Milan Randl, výkonný ředitel Loxone, výrobce systému pro inteligentní elektroinstalace, řízení a automatizaci technologií.

50 000 Chytrý dům ušetří až 50 tisíc úkonů za rok, což představuje přibližně týden ovládání v kuse. Uspoří tak čas i finance.

Nemusí být vidět

Právě před 20 lety se začalo v České republice o inteligentních instalacích do domácností mluvit, ale zatímco tehdy jsme s jejich využíváním byli značně pozadu, dnes to už neplatí. "Česko si vede velmi dobře. S postupem času jsme se dostali na úroveň, že každý třetí nově postavený dům má v sobě něco inteligentního a každý pátý dům má plnohodnotnou chytrou elektroinstalaci. Je to díky tomu, že Češi staví nízkoenergetické a pasivní domy, chaty, chalupy a potřebují v nich řídit technologie, které vyplývají z podstaty jejich fungování. Už nejde jen o prestiž či komfort," říká Jiří Konečný, majitel firmy ELKO EP, výrobce elektronických zařízení pro domovní, office a průmyslové automatizace a bývalý předseda Asociace chytrého bydlení.

Chytré bydlení přitom nezaznamenalo tak velký technologický posun, jak by se na první pohled mohlo zdát. Výrazně se ale změnila jeho dostupnost: "To, co se dříve označovalo za komfort a bylo jen pro vyvolené, je dnes standardem. Chytrá elektroinstalace nemusí být na první pohled ani vidět. Nemusí být ovládaná telefonem nebo dotykovým panelem. Může fungovat skrytě na pozadí a řídit, automatizovat, zabezpečovat a rozhodovat za vás. K uživateli se dostanou jen upozornění na havarijní či nestandardní stavy," říká Konečný.

Velká část vybavení domu se dá obsluhovat pomocí mobilního telefonu. Foto: Loxone

Základem je regulace vytápění

Chytrou domácnost charakterizuje automatizace jednotlivých úkonů, které děláme v domě. Jinými slovy za nás technologie dělá to, co bychom jinak museli dělat sami, a tím zvyšuje naše pohodlí a šetří náš čas "Spočítali jsme, že chytrý dům ušetří až 50 tisíc úkonů za rok, což představuje přibližně týden ovládání v kuse. A teď si zkuste vynásobit 168 hodin svou hodinovou mzdou a k tomu přičtěte, co ušetříte efektivitou provozu domácnosti," usmívá se Milan Randl. Kromě časových úspor jsou tu i ty finanční. Efektivita fungování chytrého domu snižuje náklady na vytápění, klimatizaci i osvětlení. "Největších úspor lze dosáhnout u regulace vytápění a vypínání zbytečných spotřebičů. Úsporou může být také hlídání nadspotřeby způsobené například uvolněným kohoutkem, přetečením bazénu či zbytečně rozsvíceným světlem ve sklepě," zmiňuje Konečný. Regulace vytápění je podle něj tím, co by mělo být základem chytrého bydlení, tedy bezdrátově komunikující teplotní čidla, termohlavice umožňující mít jeden centrální termostat, a zároveň aplikace na telefonu, kterou lze topení ovládat i vzdáleně. "Bezdrátově se ale dá dělat i spousta jiných věcí. Ovládat vrata garáže, bránu, osvětlení a v neposlední řadě umisťovat senzory pro havarijní stavy a nadspotřeby, jako jsou záplava sklepa či koupelny, rychlost větru pro slunečníky a markýzy nebo námraza v okapech," vysvětluje Konečný. Role chytrých domů se zvyšuje také v oblasti bezpečnosti. Pokud například hoří, rozsvítí se světla, roztáhnou se žaluzie a vypne se rekuperace, abyste se neudusili. Domem se rozezvučí siréna a vy můžete i s rodinou rychle utéct.

Vše je dnes smart

Podle Milana Randla není ale chytré bydlení nic revolučního. "Revoluce to byla tenkrát, když se místo loučí rozsvítila žárovka, od té doby je to spíš evoluce. Technologie se staly nedílnou součástí našich životů a fakt, že tu jsou, je třeba brát jako přirozenou součást života. Vše je dnes elektrické. To s sebou přináší nutnost ovládání. Mít vypínač, dálkový ovladač, nástěnnou jednotku či mobilní aplikaci. A čím víc technologií je, tím víc ovládátek na zdi máte," říká Randl.

S rozvojem chytrých řešení pro domácnosti přichází otázka, co vlastně znamená chytrý dům. Téměř vše má nějaké inteligentní rozhraní pro ovládání. Senzory jsou součástí oken a dveří a velkou část vybavení domu můžeme obsluhovat mobilním telefonem − televizi, rádio, kuchyňské spotřebiče, vysavač, ale třeba i bazén, saunu, kamery, zavlažování trávníku či venkovní osvětlení. Vše má nálepku "smart". Chytré bydlení by ale mělo posouvat celý proces ještě dál, k automatizaci, tedy do stavu, kdy technologie dělá to, co má, aniž bychom museli neustále mačkat nějaká tlačítka.

Technologie se staly nedílnou součástí našich životů a fakt, že tu jsou, je třeba brát jako přirozenou součást života. Foto: Loxone

"Právě masivní rozvoj komponentů byl pro mě největším negativním překvapením. Lidé si přes kdejaký e-shop či hobbymarket kupovali tři dálkově ovládané zásuvky a k tomu nějaký dálkový ovladač za pár korun v naději, že to je ten správný chytrý dům, protože je to napsané na obalu," říká Jiří Konečný. Tento problém potvrzuje také Milan Randl: "Chytrý dům je dneska jakoby vše, od kávovaru až po elektrický vysavač. To ale z našeho pohledu do definice chytrého domu nepatří. Záleží na tom, co používáte každý den, tedy světlo, žaluzie, rekuperace, navíc z pohledu profesionálního řešení, ne spotřebního zboží. Spotřební zboží je něco, s čím automaticky počítáte, že to za dva tři roky vyhodíte, protože se to buď rozbije, nebo jste si s tím už dostatečně vyhráli. Anebo tomu skončí podpora, protože to nebude dostávat doživotně nějakou aktualizaci. Chytrý dům je moderní elektroinstalace. A tu si buď koupíte od deseti lidí, nebo od jednoho, pokud chcete mít jednodušší ovládání a víc funkcí," říká Randl.

Budoucnost je v integracích

Trendem v současnosti je hlasové ovládání. Stačí si do řízení domu zakomponovat například Alexu od Amazonu nebo Google Home a svou domácnost můžete ovládat hlasem. Zatím ovšem pouze anglicky. Někteří hlasoví asistenti dokážou zvuky zaznamenávat i přes připojenou kameru, ale to je pro mnohé nepřekonatelný zásah do soukromí. "Budoucí posun chytrého bydlení vidím spíše v dalších integracích nejrůznějších technologií, kterými je dům protkán, kdy se výrobci vybavení stavby i domácnosti budou domlouvat na společném protokolu, který by usnadnil vzájemné propojení. A samozřejmě v úpravě dle požadavků zákazníka, aby se dal každému uživateli udělat dům na přání i v komponentech, které jsou v rámci chytré instalace viditelné," říká Jiří Konečný.

A co když vám v chytrém domě přestane něco fungovat? "Je to stejné, jako když vám přestane fungovat auto na dálnici a zavoláte odtahovku. Dům sice odtáhnout nedokážete, ale můžete zavolat opraváře, který případný problém odstraní. Technologie můžete navíc kdykoliv vypnout. Pravidlo robotiky číslo jedna v tomto ohledu mluví jasně. Člověk má nad automatizací nadvládu," objasňuje Randl.

