Vytápění domácností je stále diskutovaným tématem, protože každý hledá nejlepší technické řešení, aby ušetřil za energie. Jednou z možností je podlahové vytápění s použitím takzvaných topných folií, jejichž životnost se pohybuje minimálně okolo 40 let.

Podlahové topení je fenoménem dnešní doby. Pořizují si ho majitelé nových domů, ale také vlastníci rekonstruovaných obydlí. Stále ovšem existuje mnoho mylných představ o tomto způsobu vytápění a jeho funkčnosti. Například je sice pravda, že cena za podlahové vytápění je o 30 procent vyšší než u tradičních radiátorů, jenže vyšší investice se dlouhodobě vyplatí.

Vzhledem k tomu, že systém podlahového vytápění je energeticky účinnější a vyžaduje nižší údržbu, uživatelé zjistí, že jejich účty za energii a celkové náklady na systém jsou mnohem nižší než v případě tradičních radiátorů.

99 % Vytápění topnými fóliemi je velmi výhodné. Má účinnou a rychlou regulaci, účinnost až 99 procent a nulové náklady na údržbu

Právě životnost elektrických topných fólií se odhaduje minimálně na 40 let. Fungují na elektrický proud, který svým průchodem fólie ohřívá. Poté se teplo šíří rovnoměrně do místnosti. Vytápění tímto způsobem je přitom velmi výhodné. Má účinnou a rychlou regulaci, účinnost až 99 procent a nulové náklady na údržbu.

Montáž je rychlá a snadná

Topné fólie mohou být hlavním zdrojem vytápění, nebo třeba jen doplňkovým. Například když chceme vyloženě ohřát studenou podlahu. Lze je navíc velmi jednoduše opravit. Pokud dojde k poškození už nainstalované fólie, například provrtáním, je velmi snadné toto místo dát zase do pořádku. Často lze opravu provést bez nutnosti demontáže podlahy.

Kde instalovat topné fólie nízkoenergetické novostavby

dřevostavby

byty a bytové domy

rekonstrukce bytů a domů

roubenky, chaty

kanceláře

restaurace

penziony

Oproti běžnému podlahovému vytápění mají fólie další řadu výhod. Nepotřebují žádný kotel ani čerpadlo, není proto nutná revize kotle ani komínu. Majitel domu či bytu se nemusí bát poruchy vedení vody, montáž je rychlá a snadná, náklady na provoz jsou skutečně nižší.

"Fólie mají jednu velkou výhodu, můžeme je přímo upravit podle tvaru a velikosti místnosti," tvrdí Michal Javora, který podlahové topení instaluje.

Fólie se podle něj hodí tam, kde se nevejdou topné kabely, které jsou další možností, jak vyřešit podlahové topení. "Řešili jsme například problém, že praskla podlaha. Poškodila topný kabel v místech, kde to nešlo opravit. Abychom nemuseli vybourávat celou podlahu a dělat novou, doporučili jsme právě topnou fólii. Zákazník souhlasil, protože v bytě samozřejmě bydlí a výměna celé podlahy by pro něj znamenala velkou komplikaci," přibližuje Javora.

Fólie lze instalovat nejen na podlahu, ale také na stěnu či strop. A jak vlastně fungují? Většina klasických topidel využívá fyzikální jev nazývaný konvekce, která označuje proudění tepla prostřednictvím kapaliny nebo vzduchu. Jenže v takovém případě dochází ke ztrátám a zpoždění. Topné fólie proto konvekci nevyužívají. Předávají energii sáláním. U tohoto fyzikálního jevu dopadá energie na předmět, který je ohříván, okamžitě, bez časového prodlení a se zanedbatelnými ztrátami. Dochází k rychlému náběhu pocitu tepla a šetření spotřeby energie.

Pomalejší vytápění

Existují ale pravidla, která je důležité před instalací znát. Každý musí například počítat s tím, že se v nezateplených domech budou podlahovým topením místnosti vytápět pomaleji. V mrazech dokonce podlahové topení nemusí místnosti vytopit vůbec, protože maximální teplota podlahy 29 °C neumožní prostor zahřát − tepelné úniky budou větší než dodané teplo.

"Běžné radiátory mají teplotu otopné vody 60 až 80 °C, což k vytopení takových prostorů stačí. Lidé si často neuvědomují, že teplota podlahy kvůli styku s chodidly nemůže být tak vysoká jako u klasických radiátorů. Je proto důležité, aby podlahové topení bylo umístěno v dobře tepelně izolované stavbě," vysvětluje Marcela Kubů, architektka a ředitelka Asociace výrobců minerální izolace (AVMI).

Je důležité, aby podlahové topení bylo v tepelně izolované stavbě. Foto: Shutterstock

V nezatepleném domě by podlahové topení ztrácelo funkčnost, navíc porostou náklady na vytápění v důsledku úniku tepla. A vzhledem k už zmiňované maximální teplotě 29 °C by následná teplota podlahového topení nemusela stačit, což by celou soustavu nadměrně zatěžovalo − běželo by v mrazivém počasí neustále.

"Podlahové vytápění bych určitě doporučil do všech místností, kde se dbá na komfort uživatele. Naopak je zbytečné v místnostech, kde se chodí v botách nebo v malých místnostech s hrubým kobercem. To je třeba malá ložnice, kde více než 60 až 70 procent plochy tvoří postel a nějaká skříň," říká Adam Klega, ředitel společnosti Heatflow, která na český trh dodává celoplošná podlahová topení.

Specifické nároky

Kdysi mohla teplota místnosti s podlahovým vytápěním vzrůst i na více než 35 °C, některým lidem ale kvůli tomu otékaly nohy. U dnešních systémů už k těmto situacím nedochází, zvláště je-li váš dům dobře izolovaný. Kombinace podlahového vytápění s tepelným čerpadlem umožňuje, aby systém zajišťoval i chlazení, což je přínosné v horkých letních měsících.

Kvůli delšímu ohřívání se občas může zdát, že výsledná teplota neodpovídá té nastavené. Přitom podlahové topení může fungovat stejně efektivně jako klasické radiátory. Podstatné je chápat způsob, jak nejlépe nastavit systém, aby nejvíce vyhovoval životnímu stylu lidí žijících v konkrétní domácnosti.

"Není mnoho prostor, kde bych podlahové vytápění přímo nedoporučil. Je ale třeba uvažovat tak, že jakákoliv dnešní novostavba musí být v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu, a je tedy prostorem s velice specifickými nároky na potřebu distribuce tepla. To musí být předáváno přesně, co největší možné ploše a nízkoteplotně," upozorňuje Adam Klega.

Podle některých mýtů je podlahové vytápění nezdravé. Opak je ale pravdou, protože zabraňuje cirkulaci prachových částic, které mohou vyvolávat alergie nebo nemoci. Majitelé domů se mohou těšit také z nižší vlhkosti a zdravějšímu prostředí bez roztočů a plísní, což prospívá lidem, kteří trpí na alergie a problémy s dýcháním.

