Bc. Jan Temr

K řemeslu se dostal díky svému otci, který stavěl kamna do své krkonošské roubenky. Vystudoval Škoda Auto vysokou školu, výrobě aut se ale nikdy nevěnoval. Po ukončení studií se zapojil do rodinné firmy v Brandýse nad Labem, v roce 2006 převzal její vedení a současně vstoupil i do Cechu kamnářů ČR.