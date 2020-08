Místní zprostředkovatelé ze začátku říkali, že všechno je možné. Ale pak to zkusili a spousta lidí s nimi přestala komunikovat, když zjistili, že by po setkání s námi museli dodržovat nějaká karanténní opatření," vypráví v tchajpejském hotelu Petr Mácha ze společnosti Bohemia Interactive Simulations, která vyvíjí vojenské simulace. "V pondělí jedu na ministerstvo obrany a teprve zjistím, co dál."