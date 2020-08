Zrušení superhrubé mzdy a jednorázová podpora důchodcům, kterou v pátek slavnostně odprezentoval premiér Andrej Babiš, je předvolebním dárkem. A možná dokonce jen krátkodobým předvolebním dárkem. Dopad obou opatření na rozpočet se pohybuje kolem stovky miliard korun − a to do této částky ministerstvo financí započítalo i daň z přidané hodnoty, kterou vybere navíc, pokud lidé peníze, jež dostanou od státu, utratí. Obyvatelé České republiky, kteří dlouhodobě vyrostli v přesvědčení, že se stát nemá zadlužovat, aby nedopadl jako Řecko, na vysoké schodky rozpočtů nejsou zvyklí. A dlouhodobě by je žádné vládě neodpustili.