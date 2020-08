◼ ČESKO

Nejvíce chtějí dát do kampaně ANO a ODS

Největší sumu předběžně vyčlenily na kampaň pro podzimní krajské a senátní volby vládní hnutí ANO a opoziční ODS. Občanští demokraté se plánují pohybovat v rozmezí 40 až 50 milionů korun, ANO by se mělo vejít do 45 milionů. Naopak nejnižší částku ze stran zastoupených v Poslanecké sněmovně hodlá vydat TOP 09 − dohromady 7,5 milionu Kč, další peníze ale připojí kandidáti a krajské organizace. Vyplývá to z ankety ČTK.

◼ ČESKO

Zeman opustil nemocnici, doléčí se v Lánech

Prezidenta Miloše Zemana odvezla v sobotu sanitka z Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) v pražských Střešovicích do domácího ošetřování. V ÚVN se podrobil operaci paže, kterou si v úterý zlomil při pádu. Podle mluvčí nemocnice Jitky Zinke se zotavuje bez komplikací a léčen bude ambulantně. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček oznámil, že prezident bude pobývat v Lánech, kde ho čeká domácí rekonvalescenční péče. Trvat by měla šest až osm týdnů.

◼ ČESKO

V Národním muzeu začíná velká egyptská výstava

Na výstavě Sluneční králové budou moci návštěvníci Národního muzea spatřit téměř 300 historických předmětů ze starověkého Egypta starých až 5000 let. Výstava se veřejnosti otevře dnes, potrvá do 7. února a mimo jiné představí i nejvýznamnější objevy českých vědců v egyptské lokalitě Abúsír. Egypt ještě nikdy do zahraničí nezapůjčil takové množství významných artefaktů a výstava patří mezi nejvýznamnější v historii muzea.

◼ ITÁLIE

Ostrov Lampedusa nezvládá nápor migrace

Na italský středomořský ostrůvek Lampedusa doplulo v rybářské lodi v noci na neděli 367 migrantů. Starosta Toto Martello v "bezprecedentní situaci" vyzval ostrovany ke generální stávce, aby si vynutili pozornost podle něj nereagující vlády. Podle starosty ve Středozemí není žádná kontrola, protože o blížící se lodi nikdo nevěděl. Vylodění běženců v přístavu doprovázela demonstrace organizovaná protiimigrační stranou Liga.

"

Studie ukazuje, že Continental byl důležitou částí Hitlerovy válečné mašinerie.

Elmar Degenhart

Šéf německého výrobce autokomponentů Continental, který si od historiků nechal vypracovat studii o roli, již hrála ve zbrojení nacistů a ve válečné ekonomice. Firma například zneužívala nucených prací při výrobě plynových masek.

◼ MAĎARSKO/ČESKO

Maďarsko od září zavírá hranice. Pocítí to tisíce Čechů

Uzavření hranic, které kvůli koronaviru ohlásilo od 1. září Maďarsko, se dotkne tisíců českých turistů. Podzimní měsíce představují vrchol turistické sezony, kdy do Maďarska směřuje nejvíce Čechů, uvedla Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Uzavření hranic se zřejmě nebude týkat průjezdu přes Maďarsko. Česko se také snaží vyjednat řešení pro už zaplacené zájezdy do Maďarska po 1. září.

◼ SVĚT

Koronavirem se nakazilo už přes 25 milionů lidí

Koronavirem se na celém světě nakazilo už více než 25 milionů lidí. Vyplývá to ze statistik, které v neděli zveřejnily agentury Reuters a AFP. Nejvíce lidí se infikovalo v USA, Brazílii a Indii. S covidem-19, který virus způsobuje, na světě zemřelo přes 840 tisíc lidí. Hranice 24 milionů zaznamenaných nakažených padla teprve ve středu, milion lidí se tedy nakazil za čtyři dny.

◼ SVĚT

Nejbohatší lidé bohatnou nebývale rychle

Hodnota majetku 500 nejbohatších lidí světa se podle agentury Bloomberg jen za minulý týden díky růstu akcií zvýšila o 209 miliard dolarů (4,6 bilionu korun). Třeba majetek zakladatele Amazonu Jeffa Bezose překonal kdysi nepředstavitelnou částku 200 miliard dolarů a zakladatel Tesly Elon Musk rozšířil počet členů v klubu osob se jměním nad 100 miliard dolarů na čtyři. Patří do něj ještě Bill Gates a Mark Zuckerberg.

◼ ČESKO/CHORVATSKO

Chorvatsko se seznamu rizikových zemí asi vyhne

Chorvatsko by se nemuselo ani po 7. září po aktuálním vyhodnocení zařadit na seznam nebezpečných zemí s vysokým rizikem koronavirové nákazy. Situace je tam obdobná jako v Česku. V pořadu Otázky Václava Moravce to řekla hlavní hygienička Jarmila Rážová. V Chorvatsku je nyní podle odhadů nejméně 60 tisíc turistů z Česka. Testy na koronavirus po návratu mít nemusí.

◼ ČESKO

Vitamin C možná pomůže v léčbě některých nádorů

Kyselina askorbová, neboli vitamin C, možná pomůže v léčbě některých vzácných druhů těžce léčitelných nádorů spojených s endokrinními žlázami. Mezinárodní tým, jehož součástí jsou i čeští vědci, prokázal, že nádory s určitými mutacemi na vitamin reagují citlivě. Výzkum vedl Karel Pacák z amerického Státního zdravotního ústavu, za Česko na něm spolupracovali Jiří Neužil a Kateřina Váňová z Laboratoře molekulární terapie v centru Biocev.