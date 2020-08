Zlínští kriminalisté stíhají dva lidi kvůli fiktivním žádostem o vyplacení kompenzačních bonusů, které jsou určeny pro podnikatele, jejichž byznys byl ovlivněn opatřeními proti koronaviru. Podvody si přišli na více než 700 tisíc korun, dalších 10 milionů jim díky kontrolním mechanismům správce daně nebylo podle zástupců krajského policejního ředitelství a finančního úřadu vyplaceno.

Podle náměstka krajského policejního ředitele pro kriminální policii Jindřicha Kučery jde o první zahájené trestní stíhání v souvislosti s kompenzačními bonusy v České republice. Dosud netrestanou dvojici policisté zadrželi v úterý ráno v rodinném domě na Jablonecku, v němž oba bydlí.

Podle policie si muž se ženou tipovali podnikatele z různých krajů, u nichž z veřejně dostupných zdrojů zjistili potřebné identifikační údaje. Bez vědomí podnikatelů pak podávali jejich jménem fiktivní žádosti o vyplacení bonusů. Stát bonusy vyplácí osobám samostatně výdělečně činným a společnostem, jejichž podnikání omezila nebo pozastavila opatření přijatá v souvislosti s pandemií koronaviru. Z vyšetřování vyplývá, že od poloviny dubna do konce července podali obvinění nejméně 256 žádostí o zmíněné bonusy.

Kriminalisté zjistili, že dvojice používala účelově založené bankovní účty a e-mailové adresy, a to bez vědomí zneužitých podnikatelů. Peníze, které muž se ženou podvody získali, z větší části využili na sázkové hry, případně k úhradě běžných potřeb. "Muž pochází z Moravskoslezského, žena z Libereckého kraje," uvedl vedoucí odboru hospodářské kriminality krajského policejního ředitelství František Urbánek.

Muž je stíhaný vazebně, žena, která se k podvodům na rozdíl od svého druha přiznala, zůstává na svobodě. Při domovní prohlídce zajistili kriminalisté elektronické přístroje a dokumenty, zejména jednotlivé originály žádostí o poskytnutí kompenzačního bonusu, jejichž skeny posílali muž se ženou na finanční správu. "Díky šetření finanční správy podnikatelé zjišťují, že došlo ke zneužití jejich identit. Ti, kteří si vůbec nežádali, se najednou dozvědí, že na jejich jméno bylo požádáno o výplatu bonusů," řekl Urbánek.

Policisté se případem zabývají od července na základě oznámení Finančního úřadu pro Zlínský kraj. Později v případu podal trestní oznámení i Finanční analytický úřad. "Při vyplácení daňových bonusů jsme v některých případech přišli na to, že ne všechny věci, které jsou spojeny s vyplácením, jsou v pořádku," řekl Karel Skoumal z Finančního úřadu pro Zlínský kraj. Vyšetřovatelé dvojici obvinili z podvodu spáchaného formou spolupachatelství. Trestné činnosti se podle policie dopouštěla i v době nouzového stavu. I proto hrozí osmatřicetiletému muži a jeho o 15 let mladší družce pět až 10 let vězení.