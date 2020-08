Fond Arca Capital CEE, který před 12 lety založil slovenský aktivistický investor Pavol Krúpa, bude nejspíš postupně rozprodávat svůj majetek a možná také vrátí licenci a utlumí aktivity. Investiční strukturu, která před rokem dokonce vstoupila s velkým očekáváním na pražskou burzu, dostihly problémy největšího jednotlivého akcionáře − česko­-slovenské finanční skupiny Arca Investments. Té chybí peníze na splácení dluhů.

Fond Krúpa zakládal jako nástroj na investice do takzvané private equity − nadějných firem nebo developerských projektů v Evropě i v USA. Část peněz fond vkládal i do akcií, směnek a jiných cenných papírů. Cílil na movitější investory, kteří si mohou dovolit do něj vložit minimálně 3,5 milionu korun, a v budoucnu jim sliboval roční výnos i 12 procent.