Šéf aplikace pro sdílení krátkých videí TikTok Kevin Mayer odchází po necelých třech měsících z funkce. Americký manažer v dopise zaměstnancům uvedl, že se rozhodl rezignovat poté, co se "politické prostředí prudce změnilo". Narážel na to, že aplikaci hrozí zákaz provozu ve Spojených státech, pokud své zdejší aktivity neprodá. Zájem o ně mají například Microsoft či Oracle. TikTok provozuje čínský konglomerát ByteDance. Mayer složil funkci i v této společnosti, ve které byl provozním ředitelem. Tažení proti TikToku a dalším aplikacím z Číny americký prezident zdůvodňuje obavami, že čínské vlastnictví firmy představuje riziko pro národní bezpečnost. Čínská vláda podle něj může získávat informace o amerických občanech. Mayer se do čela TikToku postavil začátkem letošního června, předtím působil v americké mediální a filmové společnosti Walt Disney. V TikToku jej dočasně nahradí dosavadní šéfka amerických operací Vanessa Pappasová.