Cesta na Tchaj-wan má podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) prokázat zájem Česka o spolupráci se všemi demokratickými zeměmi bez ohledu na to, zda si to někdo přeje, nebo nepřeje. Vystrčil očekává, že mise bude úspěšná i s ohledem na prohloubení ekonomických vztahů. Šéf Senátu na Tchaj-wan odlétá 29. srpna, cesta potrvá do 5. září. "Česko je svobodnou, suverénní a demokratickou zemí. Naše parlamentní diplomacie, zejména pokud se to týká Senátu, má zájem na tom, aby Česko vystupovalo tak, jak to kdysi nastavili Václav Havel a Jiří Dienstbier," řekl Vystrčil. Proti cestě protestovala Čína, která Tchaj-wan pokládá za svou vzbouřeneckou provincii. Včera ji znovu kritizoval i Hrad.