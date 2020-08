Za třicetiletou kariéru jsem se nesetkal s tak organizačně náročnou cestou, přiznává předseda Česko-tchajwanské obchodní komory Pavel Diviš. Právě jeho komora pomáhala předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi z ODS se zorganizováním jeho cesty na Tchaj-wan.

Šéf horní komory českého parlamentu odlétá už v sobotu, v sobotu odpoledne, vrátit se má příští sobotu.

A k už tak rozjitřené atmosféře kolem cesty, proti které se postavili prezident Miloš Zeman nebo vicepremiér Jan Hamáček z ČSSD, se přidala také současná koronavirová epidemie. Senát tak musel sehnat letadlo, které zvládne více než třináctihodinový let bez mezipřistání. Obvyklé destinace pro výměnu posádky a dočerpání paliva, jako Indie, Thajsko nebo Filipíny, nebylo možné využít, protože jde o rizikové země a členové delegace by museli nastoupit do karantény.