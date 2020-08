◼ ČESKO

STAN navrhuje 6000 korun pro samoživitelky

Starostové a nezávislí (STAN) oznámili, že chtějí prosadit jednorázový příspěvek 6000 korun pro samoživitele a samoživitelky a pro rodiče pobírající rodičovský příspěvek. Chtějí jim tím kompenzovat dopady koronaviru. O podpoře pro příslušný návrh zákona bude STAN vyjednávat s dalšími sněmovními stranami. Starostové chtějí podpořit i rodiny s malými dětmi, které pobírají rodičovský příspěvek.

◼ ČESKO

Česko zastoupí na Valném shromáždění OSN Babiš

Českou republiku bude letos na zasedání Valného shromáždění OSN zastupovat premiér Andrej Babiš (ANO), uvádí se v materiálu pro jednání vlády, který má ČTK k dispozici. Podoba zasedání ale bude kvůli pandemii koronaviru odlišná od minulých let. Světoví lídři nebudou vystupovat přímo v New Yorku, ale natočí své projevy na video a nahrávky poté budou v sídle světové organizace odvysílány. Zasedání OSN se uskuteční od 22. do 29. září.

◼ ČESKO

Úřad pro ochranu osobních údajů povede Kaucký

Prezident Miloš Zeman jmenoval Jiřího Kauckého novým předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Na Twitteru o tom informoval prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Kaucký se funkce ujme 1. září, jeho funkční období bude pětileté. Návrh na jmenování bývalého státního tajemníka na ministerstvu vnitra do čela úřadu schválil minulý týden Senát. Sedmačtyřicetiletý Kaucký v čele úřadu nahradí Ivanu Janů, které končí funkční období.

◼ EU

Prozatímním komisařem pro obchod je Dombrovskis

Po irském eurokomisaři pro obchod Philu Hoganovi, který kvůli porušení koronavirových opatření ve své zemi ve středu rezignoval, převezme prozatímně jeho funkci výkonný místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis. Oznámila to předsedkyně EK Ursula von der Leyenová. O nástupci Hogana nyní bude jednat s Irskem, které vyzvala, aby jí navrhlo nejméně dva vhodné kandidáty − muže a ženu.

"

Pan prezident se cítí velmi dobře, rekonvalescence probíhá dle očekávání bez problémů, nenastala žádná komplikace. První krevní testy ukázaly, že celkový zdravotní stav je velmi dobrý.

Jiří Ovčáček

mluvčí prezidenta Miloš Zeman je v nemocnici od úterý, kdy si zlomil pravou paži. Byl operován a do domácího ošetřování by měl být propuštěn o víkendu.

◼ ČESKO

Příjezd z Chorvatska a Francie je zatím bez testů

Čechům ve Francii a Chorvatsku hygienici doporučují vyhýbat se místům s větším počtem osob, nosit roušky, dodržovat odstupy a častěji si mýt ruce. Testy povinné nebudou nejméně do 7. září, řekli hlavní hygienička Jarmila Rážová a náměstek ministra zahraničí Martin Smolek. Testy na covid-19 zůstanou dál povinné při cestě ze Španělska a Rumunska. Už je nemusí mít zahraniční pracovníci z Belgie a Bulharska zaměstnaní v Česku.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Británie zavádí karanténu pro příchozí z Česka

Velká Británie od soboty zařadí Českou republiku, Švýcarsko a Jamajku na svůj karanténní seznam. Oznámil to britský ministr dopravy Grant Shapps. Lidé, kteří do království přicestují z Česka po sobotních 05.00 SELČ, se tak budou muset na 14 dní sami izolovat. Mezi země, kam budou moci Britové ze zdravotního hlediska cestovat bezpečně, byla naopak vrácena Kuba.

◼ ČESKO

Příští rok by mělo být dost vakcín pro všechny

Česko by mělo mít v polovině příštího roku pro všechny zájemce dostatek vakcín proti koronaviru. Ty se nyní testují. Do té doby by mělo být k dispozici hlavně pro ohrožené skupiny. "Diskutovali jsme už z EU centrální nákup vakcíny AstraZeneca pro většinu rizikové populace u nás, to je pro 3,6 milionu osob. Probíhají další diskuse s dalšími producenty," řekl epidemiolog a vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula.

◼ POLSKO

Morawiecki je proti intervenci v Bělorusku

Polská vláda vyzývá Rusko, aby okamžitě odstoupilo od plánů vojenského zásahu v Bělorusku pod falešnou záminkou "obnovení kontroly" v zemi, napsal včera polský premiér Mateusz Morawiecki na Twitteru. Ruský prezident Vladimir Putin včera řekl, že nechal vytvořit policejní zálohy, jak jej požádal běloruský protějšek Alexandr Lukašenko. Ty by zasáhly, pokud by se situace v Bělorusku vymkla kontrole.

◼ ČESKO

ŘSD kvůli provozu na konci prázdnin omezí údržbu

Ředitelství silnic a dálnic nebude kvůli provozu na konci letních prázdnin v neděli a v pondělí provádět žádnou údržbu komunikací, jejíž zajištění vyžaduje snížení počtu jízdních pruhů. Údržbu nebude provádět v době od 8 do 21 hodin. Národní dopravní informační centrum bude neustále sledovat dopravní situaci. Posílena bude dispečerská směna, která zajistí zvýšený dohled za použití kamerového systému a permanentního monitoringu.