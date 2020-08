Nejslavnějším americkým sportovcem z doby před druhou světovou válkou byl nesporně atlet Jesse Owens. Když vyhrál na olympijských hrách v Berlíně v roce 1936 čtyři zlaté medaile, byla to facka nacistické rasové teorii. Ovšem po návratu do USA, když se konala recepce na jeho počest, nesměl do newyorského hotelu Waldorf Astoria coby černoch projít hlavním vchodem, musel vstupem pro služebnictvo. A prezident Roosevelt ho na rozdíl od jiných olympioniků nepozval do Bílého domu.