Až čtyři pětiny menších firem nemají podle odhadu expertů poradenské společnosti Moore Czech Republic vypracovaný plán, co dělat, když přijde druhá vlna pandemie. Když se ovšem podíváme na plány velkých firem, které je mají bezchybně propracované, pořád se točí okolo dostupnosti hygienických potřeb, dezinfekce prostředí, případně postupů, jak zajistit sociální distanc, střídání týmů a práci z domova. To vše je samozřejmě nutné a bezpochyby to vyžaduje celou řadu změn neboli "nastavení nových procesů", interních řádů. Z hlediska dlouhodobého přežití firmy ale nejde o to nejzásadnější.