Nejvyšší soud v minulém měsíci rozhodl, že Česká pošta musí svému řidiči v Olomouci za rozvážení zásilek zaplatit stejnou mzdu, jakou dostává jeho kolega v Praze. Rozsudek znejistěl další firmy působící ve více regionech. I na ně mohou dopadnout pokuty či žaloby za nerovné odměňování pracovníků na stejných pozicích. Advokátka Klára Valentová radí pravidelně hodnotit práci jednotlivých zaměstnanců, nicméně vidí problematiku v širších souvislostech. Do celkového odměňování mohou firmy například zapojit propracovaný systém benefitů.

HN: Co mají udělat firmy působící na více místech v Česku, aby se vyhnuly žalobám či pokutám od inspektorátu práce za nerovné odměňování?

Jednoduchá odpověď je srovnat odměňování. Jak to udělá třeba Česká pošta, která je dlouhodobě ztrátová, to nevím. Pro firmy je to ale nyní téma, protože se určitě najdou odvážlivci, kteří je budou žalovat. Pokud je podpoří odbory, může to být problém.

HN: Nabízejí v současnosti zaměstnavatelé pracovníkům na stejných pozicích v různých regionech stejnou mzdu?

Myslím si, že ne. Ještě jsem se s tím nesetkala. Rozdíly ve mzdách existují a firmám tahle praxe dosud procházela.