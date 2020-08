Americký prezident Donald Trump chce do prezidentských voleb 3. listopadu vytáhnout trumf, kterým porazí svého soupeře Joea Bidena: první funkční vakcínu proti nemoci covid-19. "Nemyslím si, že se to stihne," říká v rozhovoru pro HN Stanley Erck, ředitel firmy Novavax, která dostala od americké vlády 1,6 miliardy dolarů (35,3 miliardy korun) na vývoj a výrobu vakcíny. Jedna složka vakcíny Novavaxu by se měla vyrábět i v Česku.